Venus Williams: "Muguruza ha jugado increíble, tiene mucho mérito"

La tenista estadounidense Venus Williams le ha dado "todo el mérito" de la victoria a Garbiñe Muguruza y no ha querido entrar a valorar si su estado físico ha tenido que ver en la victoria de la española en la final de Wimbledon celebrada este sábado.

"Ella jugó muy bien, jugó tenis de primera, así que tengo que darle todo el mérito por jugar un partido así. He tenido dos semanas muy buenas, y estoy deseando que llegue el resto del verano", declaró la mayor de las hermanas Williams.

En un partido en el que Muguruza endosó un 6-0 en el segundo set a la pentacampeona de Wimbledon, Venus explicó que una de las claves había estado en errores no forzados que "no se pueden cometer". "Hay errores que no se pueden cometer. Traté de jugar con tiros potentes pero no entraron. Probablemente tengo que hacer menos errores", puntualizó.

Finalmente, se mostró contenta con su papel en este Wimbledon, añadiendo que "es aquí" donde quiere estar en todos los 'Grand Slams'. "Me ha costado mucho llegar hasta aquí donde quiero estar en todos los 'majors' de la temporada", finalizó la veterana estadounidense.

Venus Williams, que ha perdido la oportunidad de levantar su sexto entorchado sobre la hierba londinense, ha vivido dos semanas llenas de altibajos, desplegando un juego increíble, pero a su vez con un panorama tremendamente convulso en lo personal tras el accidente de tráfico que sufrió el pasado 30 de junio y que provocó la muerte de un hombre de 78 años.