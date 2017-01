Federer se agarra a la pista ante Wawrinka y regresa dos años después a una final de Grand Slam

Etiquetas

Federer se ha impuesto a Wawrinka en las semifinales del Open de Australia por 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 en un gran partido que se se alargó durante más de tres horas y que se decidió en el quinto set por la mayor experiencia de Roger en estas lides.

Federer no llegaba a una final de Gran Slam desde el US Open 2015. Además, fue campeón en Australia 2010 y siete años después puede volver a repetirlo ante el ganador del Nadal - Dimitrov. "Es increíble, todo ha pasado muy rápido. He tenido que mirar el marcador y nunca lo había soñado en mi vida", aseguró tras clasificarse para su sexta final en Melbourne.

Los números de Federer son de 'extraterrestre' y a los 35 años se resiste a seguir dando batalla. Será su final número 28 de Grand Slam, de las que ha ganado 17 y ha perdido 10 hasta la fecha.

"El juego de Rafa Nadal es tremendo. Estoy muy orgulloso de las batallas que he vivido contra él. Siendo sincero creo que ninguno de los dos pensábamos que estaríamos aquí. Estuvimos juntos hace unos meses en su academia y jugábamos contra juniors porque estábamos cojos", ha bromeado Federer sobre una posible inesperada reedición de la final de 2009.

Roger resistió el intento de remontada de Wawrinka

El exnúmero uno del mundo sigue completando un retorno soñada tras perderse los últimos seis meses de la pasada temporada por problemas físicos y ante el jugador de Lausana supo mantener la calma cuando este se metió de nuevo en la semifinal tras haber cedido los dos primeros sets.

Federer controló el partido en las dos primeras mangas y además sacó provecho a las pocas concesiones que le dio Wawrinka con su poderoso servicio. En la primera manga, desperdició un valioso 0-40 en el cuarto juego, pero no el resquicio que le dejó el cuatro del mundo cuando se atisbaba la 'muerte súbita'.

Ganar el primer set afianzó al ganador de 17 'grandes', que apenas tuvo momentos de inquietud con su servicio en el segundo y que mostraba su calidad en la red. Su compatriota aguantó, pero en cuanto bajó la guardia en un momento con su saque se encontró con otra rotura que le costó la manga y verse con el billete hacia la final muy caro.

Sin embargo, Wawrinka, pese a recibir atención médica en su rodilla, demostró la madurez alcanzada desde hace unos años y que le ha llevado a conquistar tres 'grandes'. Federer se desconectó por el parón y víctima de sus numerosos errores cedió sin apenas oposición el tercer set y aunque mejoró en el cuarto, su rival también creció y fue el que supo aprovechar su opción en un momento clave para romper con 4-4 y luego sentenciar un quinto parcial con su saque.

Este panorama era un tanto desconocido para el de Basilea durante el torneo, pero no le afectó mentalmente. Aseguró su servicio, buscó la red con firmeza y esperó que apareciese su oportunidad ante un Wawrinka que desperdició dos bolas de rotura y que no pudo evitar perder de forma fatal su servicio en el sexto juego para dejar vía libre hacia la final del domingo al exnúmero uno del mundo, que cerró el partidos como lo que es, uno de los mejores jugadores de la historia.

