Los individuales de la Davis se jugarán al mejor de tres sets y no de cinco

El Comité de Directores de la Federación Internacional de Tenis (FIT) ha aprobado una serie de reformas en la Copa Davis y en la Copa Federación, entre las que destaca que los partidos individuales de la competición masculina se disputarán al mejor de tres sets, en vez de al mejor de cinco como era tradicional.

Las medidas habían sido sugeridas por los Comités de Copa Davis y Copa Federación. La aprobación final se producirá, no obstante, en la Asamblea General Anual (AGM) que tendrá lugar en Ho Chi Minh en agosto, donde también se decidirá si cambia el formato del Grupo Mundial de la Copa Federación y se amplía el número de naciones en esta primera división.

