Gómez Noya: "A estas alturas no siento presión por nada"

"Tengo confianza y ganas de ganar mi sexto Mundial"

El triatleta español Javier Gómez Noya confesó que "a estas alturas" de su carrera deportiva no siente "presión por nada", después de haber sumado a su palmarés cinco Mundiales y una plata olímpica, y añadió que se ve con "confianza" y "ganas" de lograr su sexto Campeonato del Mundo esta temporada.

"A estas alturas no siento presión por nada. Yo miro cuando empezaba y cuando quería intentar llegar a correr unas Series Mundiales y ahora tengo cinco Mundiales y una medalla olímpica. Ya he conseguido más de lo que esperaba cuando era más joven y tengo mucha ambición, muchas ganas todavía, pero presión ninguna", expresó Gómez Noya en declaraciones a Europa Press.

Quizá la medalla dorada olímpica sea uno de los pocos logros deportivos que le quedan por alcanzar al español en su deporte. Noya no pudo asistir a los Juegos de Río el verano pasado por una lesión en el brazo. Sin embargo, en su primera carrera tras su recuperación, la primera de las Series Mundiales disputada en Abu Dabi en marzo, se alzó con la victoria. Actualmente es tercero en la clasificación tras tres carreras y se ve con "confianza" y "ganas" de levantar su sexto Mundial.

"Ahora estamos en posición de podio. Al final la experiencia dice que la prueba más importante es la final, que es donde más puntos hay, donde se suele decidir el Mundial. Aparte, tengo otros objetivos, como el Campeonato del Mundo de Media Distancia, donde también quiero hacerlo bien y veremos cómo van yendo las cosas", manifestó.

Los dos primeros clasificados en el Mundial son los españoles Mario Mola y Fernando Alarza. El ferrolano cree que, "atendiendo a la clasificación", España vive actualmente su "mejor momento" en triatlón. "Es algo inédito que haya tres españoles en los tres primeros puestos. Es algo muy bonito y ojalá que esto se pueda mantener durante mucho tiempo. Además creo que vienen triatletas buenos por detrás haciéndolo muy bien. Espero que el futuro esté asegurado", deseó.

"TENGO ESPECIAL CARIÑO A LA NATACIÓN"

Por otro lado, Gómez Noya afirmó que sería "difícil" para él elegir una de las tres disciplinas del triatlón si tuviera que quedarse solo con una. "Precisamente, lo que me gusta del triatlón es poder combinar las tres. Yo he empezado en el mundo de la natación y le tengo especial cariño a ese deporte", dijo, confesando que, "quizás", la disciplina en la que más disfruta compitiendo es la carrera a pie. "Es una relación amor/odio. Cuando vas bien la disfrutas mucho y cuando vas mal la odias", apuntó.

El gallego nada, en una semana de entrenamiento "normal", unos 25 kilómetros; en bici hace alrededor de 400 y, corriendo, entre 110 o 120 kilómetros. Según afirma, "generalmente" no tiene agujetas después de entrenar. "Pero como un día juegue un partido de fútbol con los amigos, que no lo hago habitualmente, al día siguiente estoy destrozado. Cuando cambias tus movimientos habituales y haces algo diferente te destroza", dijo.

Su palmarés le sitúa entre los deportistas españoles con más éxitos, pero él prefiere no valorar si está o no entre los mejores de la historia del deporte español. "Es algo que tienen que valorar otros. Yo pongo todo mi esfuerzo en conseguir buenos resultados y en hacerlo lo mejor posible", admitió.

"Creo que he sido reconocido, por ejemplo, con el Premio Princesa de Asturias el año pasado. Para mí fue algo muy bonito y muy importante, que se vea reconocido mi trabajo, no solamente de un año sino de toda una carrera deportiva. Que se me valore y se me considere junto a otros grandes del deporte español es un privilegio", expresó.

Por otra parte, el triatleta, de 34 años, tiene claro que si tuviera un hijo le animaría a hacer triatlón. "Le animaría a hacer deporte, el que quisiera. Entiendo el deporte como salud y como vehículo de educación integral, no solamente a nivel físico, que también es importatísimo", añadió.

"OJALÁ CUANDO ME RETIRE PUEDA SEGUIR LIGADO AL DEPORTE"

Con todo, uno de sus deseos es seguir unido al deporte cuando decida retirarse. "El deporte ha sido mi vida. Es lo que he hecho siempre, lo que más me gusta y ojalá que cuando me retire pueda seguir ligado en algún otro ámbito", manifestó el ferrolano, que no descartaría ser, "por ejemplo", entrenador. "Veremos lo que trae el futuro, pero sí que me gustaría seguir unido al deporte", agregó.

Finalmente, expresó que "en general" siente que es más conocido "dentro de España" que fuera. "Pero luego hay países donde el triatlón quizás es más importante que aquí y también soy conocido. Sobre todo países donde el triatlón es un deporte más mayoritario. Ahí, lógicamente, me conocen más", concluyó.