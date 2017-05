Gómez Noya: "He ganado más de lo que pensé que iba a ganar"

Etiquetas

El triatleta español Javier Gómez Noya afirmó este viernes que ha "ganado más" de lo que pensaba "que iba a ganar" en la modalidad de Distancia Olímpica, en la que ha conseguido cinco Mundiales y una plata en los Juegos de Londres, y afirmó que este año espera "llegar a la final" del que podría ser su sexto Campeonato del Mundo, en el que ahora es tercer clasificado, con "opciones de ganar".

"Yo me muevo por motivaciones y por retos. La distancia olímpica me gusta, pero también quiero variar. He ganado mas de lo que pensé que iba a ganar, así que quizás es momento de centrarse en otra cosa también", dijo este viernes respecto a la posibilidad de cambiar a entrenar para competiciones de larga distancia a final de temporada. Lo hizo en un acto publicitario, que tuvo lugar en la facultad de INEF de la Universidad Complutense de Madrid.

Tras las tres Series Mundiales que se han celebrado este año, Noya es tercer clasificado por detrás de los españoles Mario Mola y Fernando Alarza. En la primera de las tres carreras, que tuvo lugar en Abu Dabi y significó su regreso a la competición tras la lesión que le impidió estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, consiguió alzarse con la victoria. Sin embargo, una infección que le provocó fiebre le impidió quedar entre los primeros clasificados en Yokohama, la última cita que se ha celebrado hasta el momento, donde fue noveno.

"Yokohama fue complicada por una infección en la muela. Me dejó débil, me dio fiebre y salí a la carrera a hacerlo lo mejor posible. No tenía confianza en que fuera a acabar, pero al final luché por un noveno puesto. Es importante saber luchar por lo que quieres cuando no estás en tu mejor momento. No es un resultado que me satisfaga pero, dado el percance, luché lo que pude", afirmó.

"El de Yokohama es un resultado que espero descartar. Estaba entrenando muy bien, mi nivel de forma era muy bueno y se complicaron las cosas esa semana. Espero poder conseguir buenos resultados en las carreras que vengan y ojalá llegue a la final con opciones de ganar el Mundial. La final es la cita más importante porque te obliga a hacer un buen resultado para ganar", añadió.

Noya no tiene claro que vaya a participar en la siguiente prueba de las Series Mundiales, que se celebrará en Leeds (Inglaterra), debido a que la infección le impidió entrenar durante una semana. "Quiero competir cuando esté físicamente bien y en buena forma. No quiero ir sin estar 100% preparado. Si no es en esa, en Hamburgo intentaremos estar a tope. Leeds es una carrera muy bonita, pero hay que ser inteligente y pensar en el Mundial, que es el objetivo.

"NO ME PONGO LÍMITES, LOS PONDRÁN EL CUERPO Y LAS GANAS"

Por otro lado, el triatleta gallego nacido en Suiza afirmó que no se pone "límites". "Los irán poniendo el cuerpo y las ganas. Este año quería demostrarme a mí mismo que puedo competir en distancia olímpica tras la lesión. Conseguí ganar en Abu Dabi y eso fue una satisfacción tremenda. Ver que conseguí superar una fractura complicada y volvía a estar al mejor nivel fue un logro", dijo.

Sobre sus objetivos a medio/largo plazo, Noya confesó que no tiene claro si preparar "los Juegos Olímpicos de Tokio o el Ironman, para ser campeón del mundo en Hawaii". "Pero espero seguir al más alto nivel en una u otra modalidad", expresó.

Hablando sobre su alimentación, Noya dijo que no hace "ninguna dieta específica". "Intento comer sano y variado, muchas frutas verduras y productos frescos. Afortunadamente, en España, en toda la geografía, tenemos buenos alimentos. Entrenando tres veces al día hay que comer mucho y yo creo que la alimentación es uno de los factores más importantes en el rendimiento", apuntó.

Además, Noya confesó que "nunca" ha tenido "intención" de correr en la Copa del Mundo en Madrid de este año, que tendrá lugar el 28 de mayo. "Es una prueba espectacular, todos tenemos buen recuerdo de esta carrera. Además el circuito actual es duro, de los que nos gusta a la mayoría de triatletas. Ojalá algún año podamos tener Series Mundiales de nuevo. Pero durante el año tenemos muchas carreras, así que meter pruebas duras como esta entre medias no conviene", dijo.

"EL TRIATLÓN ES UNO DE LOS DEPORTES QUE MÁS CRECE EN ESPAÑA"

Finalmente, Noya se mostró optimista respecto al futuro del triatlón en España. "Cada vez tenemos más apoyo y difusión. El triatlón es uno de los deportes con más crecimiento en España. Si lo comparas con un deporte mayoritario igual tenemos poco apoyo, pero estamos mucho mejor que hace unos años", dijo.

"Es bonito ver el crecimiento y que los medios están pendientes de lo que decimos. Esperemos que esto siga creciendo porque es un deporte que llama la atención. Yo lo apoyo para poder verlo en un futuro todavía mejor", concluyó.