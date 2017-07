Mario Mola gana en Hamburgo y recupera el liderato en las Series Mundiales

Etiquetas

El triatleta español Mario Mola ha conseguido este sábado la victoria en las Series Mundiales de Triatlón, que se han disputado en la localidad alemana de Hamburgo, certificando así el primer puesto en la clasificación general a falta de cuatro pruebas para el final del campeonato.

En Hamburgo, la prueba realizada fue en distancia sprint, empezando con 750 metros a nado, siguiendo con 20 kilómetros en bici y terminando con 5 kilómetros corriendo. El balear consiguió su tercera victoria de la temporada después de Gold Coast y Yokohoma.

El triatleta mallorquín, que aventajó en 12 y 15 segundos al australiano Jacob Birtwhistle y al neozelandés Ryan Sissons, segundo y tercero, respectivamente, volvió a la acción después de decidir no presentarse en Leeds para "hacer un parón" y para entrenar "en altura, en los Pirineos" y explicó haberse sentido "muy bien" en la prueba germana.

"Hoy me he sentido muy bien también nadando, donde pude estar en las primeras posiciones, y en bicicleta pude evitar caídas (...) Luego ya en el sector de carrera a pie me sentí cómodo, marcando el ritmo que mejor se adaptaba a mí y estoy en resumen muy feliz de haber logrado sumar una victoria hoy", explicó Mola.

Con esta victoria, el de Palma arrebata el liderato a su compatriota Alarza, que no pudo acabar la carrera tras la caída que sufrió. El actual campeón del mundo acumula así 2.864 puntos en la clasificación general, mientras que Alarza tiene 2.743, y el tercer clasificado, el español Javier Gómez Noya, los sigue con 2.448 puntos.