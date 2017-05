Mario Mola: "No será fácil revalidar el título, pero tengo que verme con fuerzas"

Etiquetas

El vigente campeón del mundo de las Series Mundiales, Mario Mola, ha afirmado que no le resultará "fácil revalidar el título" que conquistó en Yokohama, explicando que tiene que verse "con fuerzas" para volver a afrontar un reto de este calibre.

"En Yokohama hice un decente segmento de natación y un buen segmento de bici, lo que me permitió poder correr con los primeros. No será fácil revalidar el título pero tengo que verme con fuerzas", aseguró el número uno del ranking mundial en una entrevista facilitada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Tras sus victorias en las dos últimas pruebas del Mundial, el joven triatleta anuncia que no competirá en la próxima cita, que se celebrará en Leeds, para descansar y preparar las siguientes carreras. "He conseguido dos buenos resultados y ahora voy a optar por descansar. No voy a competir en la próxima prueba de las Series Mundiales (Leeds, Gran Bretaña) para acumular unas semanas de trabajo intenso y poder llegar a las próximas carreras en las mejores condiciones posibles", anunció.

Además, el mallorquín analizó sus últimas actuaciones y confesó que la clave para ganar fue ocupar lugares de cabeza en todo momento. "Si uno quiere ganar una prueba como esta tiene que estar delante al final del segmento ciclista y empezar a correr con los primeros. De lo contrario, es difícil remontar", explicó.

Mola también señaló a los que ve como sus mayores competidores en estas pruebas asegurando que dos de ellos son Javier Gómez Noya y Fernando Alarza, de los que también dijo que "siguen indicando el camino a seguir".

"Javier Gómez Noya, tras su lesión en el codo, y Fernando Alarza, uno de los rivales a batir este año en la lucha por el campeonato, están compitiendo realmente bien. Es para estar satisfechos por el gran momento de los triatletas españoles", apuntó.

"Se debe a un conjunto de factores, pero yo siempre veo entre ellos al ejemplo de todos aquellos que nos indicaron y nos siguen indicando el camino: Iván Raña y Javier Gómez Noya", declaró el campeón del mundo de triatlón.

Por otra parte, añadió que en España ha vivido "de cerca lo que es competir al más alto nivel y hacer algo excepcional", y apuntó que este gran nivel desplegado por los deportistas españoles es el motivo por el que los deportistas más jóvenes tienen ganas de querer parecerse a ellos.

"En España tenemos la suerte de haber vivido de cerca lo que es competir al más alto nivel, y hacer de algo excepcional, algo normal y eso nos ha contagiado. Hay triatletas que han marcado época en España y lo siguen haciendo. Poder verlos tan de cerca es la razón por la que los jóvenes tenemos este hambre por querer parecernos a ellos", señaló.

También se mostró contento de poder entrenar estos días en Madrid por los "buenos recuerdos" y "la calidad del entrenamiento". "Tengo muy buenos recuerdos del sitio y de la calidad del entrenamiento. Ahora solo venimos ocasionalmente, porque nos pasamos casi toda la temporada viajando, pero sin duda es un lugar donde se entrena realmente bien y siempre es agradable volver a sus espacios y a estar con su gente, que es lo que le convierte en un centro especial", afirmó.

Por último, definió el triatlón como "un deporte que engancha a todo aquel que lo prueba". "El mejor consejo: no tener miedo a este deporte. Antes de veía al triatleta como un superhombre y creo que yo soy muestra de que no hace falta ser un monstruo de la naturaleza. Simplemente trabajar, entrenar mucho", aseguró.