El transporte urbano sufrirá desvíos este sábado durante una hora por la I Triatlón de La Rioja

El transporte urbano de Logroño sufrirá desvíos entre las 14,15 y las 15,15 horas de este próximo sábado debido a la celebración del I Triatlón Half de La Rioja. Todas las líneas, menos las 7 y la 8, se verán afectadas.

En concreto, la Línea 1 Hospital San Pedro-Lardero irá por c/ La Ribera - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - c/ San Gregorio - c/ Norte - Plaza Alferez Provisional - c/ Marques de Murrieta - Gran Vía Juan Carlos I - c/ Vara de Rey.

La Línea 2 Yagüe - Varea, irá por Avenida de Burgos - c/ Duques de Nájera .- Plaza de Europa - Avenida de Colón - Avenida de la Paz y, en dirección contraria, Avenida de la Paz - Avenida de Colón - Plaza de Europa - c/ Duques de Nájera - Avenida de Burgos.

La Línea 3 Las Norias - Villamediana, irá por Avenida Gran Vía Juan Carlos I - c/ Chile - c/ Duques de Nájera - Plaza de Europa - Avenida de Colón - c/ Estambrera, y, al contrario, c/ Estambrera - av. de Colón - c/ Duques de Nájera - c/ Chile - Gran Vía Juan Carlos I.

En la Línea 4 Palacio de Congresos - Pradoviejo, el desvío irá por Avenida Jorge Vigón - Avenida de Colón - Plaza de Europa - c/ Duques de Nájera - c/ Chile, y al contrario, c/ Chile - c/ Duques de Nájera - Plaza de Europa - Avenida de Colón - Avenida Jorge Vigón.

La Línea 5 Madre de Dios - Valdegastea irá por Avenida de la Paz - Avenida Colón - Plaza de Europa - c/ Duques de Nájera, y al contrario, c/ Duques de Nájera - Plaza de Europa - Avenida Colón - Avenida de la Paz.

La Línea 6 El Cortijo - Centro tendrá final de línea en la parada Olimpia. Quedan fuera de servicio "Monumento al Labrador", "Marqués de la Ensenada" y "Elíseo Pinedo". En sentido contrartio, cabecera de línea en la parada "Torre de Logroño". Quedan fuera de servicio "Monumento al Labrador", "Marqués de la Ensenada" y "Elíseo Pinedo".

En la Línea 9 Pradoviejo-Las Norias, el recorrido será c/ Duques de Nájera - Plaza de Europa - Avenida Colón - Avenida Doce Ligero - c/ San Francisco - Puente de Piedra, y, al contrario, Avenida Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - Doce Ligero - Avenida Colón - Plaza de Europa - c/ Duques de Nájera.

Y, en la Línea 10 El Arco - Hospital San Pedro, irá por c/ Duques de Nájera - Plaza de Europa - Avenida Colón - Avenida de la Paz, y, al contrario, Avenida de la Paz - Avenida Colón - Plaza de Europa - c/ Duques de Nájera.

Los autobuses urbanos se apoyarán en las paradas existentes en los itinerarios provisionales propuestos. Dichos autobuses recuperaran su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local en lo referido a las restricciones al tráfico.

RECORRIDO DE LA CARRERA.

La prueba se disputará en horario de mañana y tarde (salida 14,00 horas) y consistirá en un triatlón de Media Distancia: 1,9 Km de natación -90 Km ciclismo - 21 Km de carrera a pie.

En Natación, la salida será desde el río Ebro, entre el Embarcadero y el puente de Sagasta. En Ciclismo, la salida se hará desde el Adarraga. Será un circuito con zonas muy rápidas, sin apenas desnivel y con grandes rectas.

Será una ruta circular saliendo desde Logroño dirección sur y que volverá a Logroño tras una pequeña incursión en la Rioja Alavesa. Se bordeará la ciudad por el este para salir dirección Lardero. La carrera transcurrirá por: Sorzano, Daroca, Sotés, Alesón, Huércanos y Cenicero y Laguardia para volver a Logroño (Adarraga).

Y, por último, en Carrera, se hará un circuito urbano que discurrirá por las calles de Logroño y las riberas del Ebro. La salida y llegada será en las pistas de Atletismo del Adarraga desde donde podrán seguir la carrera los espectadores al contar con gradas y ambas transiciones.