El 'Bribón Movistar' del Rey Juan Carlos, líder del Mundial de 6M en Vancouver

La embarcación del 'Bribón Movistar' patroneada por Su Majestad el Rey don Juan Carlos es el nuevo líder del Campeonato del Mundo de 6M, después de la segunda jornada de la regata que se está disputando en aguas de la bahía de Vancouver (Canadá), en la que superó al barco estadounidense 'Goose'.

Tras comenzar acechando el liderato en la división de Clásicos, el barco de don Juan Carlos firmó una jornada perfecta con unas condiciones difíciles que obligaron a retrasar la salida que le aupó a lo más alto de la clasificación, con una ventaja de cuatro puntos sobre el barco que dirige Peter P. Hofmann.

"Ha sido un día muy complicado porque había una tormenta en la montaña, cerca de Vancouver, y el viento ha estado viniendo de distintas direcciones. El objetivo era intentar no tener ningún mal resultado", manifestó Pedro Campos.

Con unas condiciones de entre siete y nueve nudos de intensidad durante toda la jornada, la flota pudo completar dos nuevas pruebas con un recorrido de poco más de una hora y media de duración. Una buena táctica de regatas y saber gestionar el campo para aprovechar las zonas de mayor presión fueron el punto fuerte del 'Bribón Movistar'.

Completada ya la primera mitad del Mundial, SM el Rey Juan Carlos y su tripulación lideran la batalla por el título intercontinental de 6M con un segundo y dos terceros, sumando en total once puntos y logrando una ventaja de cuatro sobre el 'Goose', que se anotaba un quinto y un sexto en las dos pruebas disputadas. Por detrás, a ocho puntos el tercer puesto lo ocupa ahora el 'Flapper' de Lars Guck.

Algunos de los mejores regatistas de la historia de este deporte como Dennis Conner, con el 'May Be VII', o Lars Grael a la caña del 'Saskia', cuarto y quinto en la general, respectivamente también aspiran a llegar a lo más alto en aguas canadienses y no se lo pondrán nada fácil al barco del Real Club náutico de Sanxenxo. Este martes se disputa la tercera y penúltima jornada de competición, a partir de las 20:00 horas en la Península Ibérica.