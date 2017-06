España cierra con un oro y un bronce en la Copa del Mundo de Santander

Etiquetas

Silvia Mas y Patricia Cantero han obtenido el bronce en 470 femenino tras una medal race muy apretada en la que han cruzado la meta en segunda posición y se suma al oro conseguido ayer por Fernando Echávarri y Tara Pacheco en Nacra 17 en la Copa del Mundo de vela de Santander.

La cita mundial se despidió de Santander con la celebración de cinco regatas finales frente a la grada de la Duna Zaera con viento del oeste de entre 6 y 10 nudos. La tripulación Mas/Cantero consiguió el bronce en 470 femenino tras cruzar en segunda posición la línea de llegada de la medal race. El equipo español formado por Sofía Toro y Ángela Pumariega fue el ganador de esta regata final y son sextas en la general mientras que Bàrbara Cornudella y Sara López fueron quintas en la prueba de hoy y son quintas en la general.

Por su parte, el regatista canario Joaquín Blanco acarició la medalla de bronce durante gran parte de la medal race terminando cuarto en Laser Standard. Blanco lideró la regata de Laser Radial hasta los últimos compases pero finalmente cruzó la meta en segunda posición y termina la final de la copa del mundo en la cuarta plaza. "He salido al agua con el objetivo de hacer una buena regata, a pesar de navegar bien no he podido aguantar la posición y se me ha escapado la medalla".

En la clase Finn, Alex Muscat fue segundo en la regata final disputada frente a la Duna Zaera. "Habíamos planeado la regata y ha salida como queríamos. Estoy contento por el campeonato que he hecho pero sobre todo por terminar así, con un resultado tan bueno en la medal", relató Muscat, que ocupa la octava posición en la clasificación general de su clase.

José Manuel Ruiz y Nicolás Rodríguez protagonizaron una gran medal race. El equipo español de 470 realizó una muy buena salida y se mantuvo en el grupo de cabeza durante gran parte de la prueba de hoy. En la última ceñida Ruiz y Rodríguez se descolgaron de los de arriba y han terminado la medal race en sexta posición. Con todo esto, se despiden de Santander desde el décimo puesto de su clase.