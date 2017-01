El guatemalteco Juani Maegli se une al M32 Movistar que intentará batir el récord de la Vuelta a Mallorca

Etiquetas

El abanderado de Guatemala en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Juan Ignacio Maegli 'Juani', se ha unido a la tripulación del M32 Movistar encabezado por Iker Martínez y Antón Paz que intentará batir el récord de la Vuelta a Mallorca.

Maegli cuenta con un importante bagaje olímpico y a sus 28 años ya ha participado en tres ediciones de los Juegos, compitiendo siempre en la clase Láser: Pekín 2008 (33º), Londres 2012 (9º) y Río 2016 (8º). Además, ganó la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de 2007.

"Estoy muy emocionado por intentar hacer este récord. Es la primera vez que voy a hacer un tipo de navegación así. Estoy muy emocionado ya que a lo largo de mi carrera he estado centrado únicamente en la vela olímpica y en catamaranes navegué muy poco, algo en Guatemala de pequeño. En los últimos ocho años he estado centrado en el Láser. Desde el fin de los JJ.OO. de Río he estado aquí aprendiendo. Estoy muy emocionado por intentar hacer este récord", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Con un recorrido de 160 millas teóricas (casi 300 km), la vuelta a Mallorca es una singladura exigente, especialmente en el tramo del litoral norte, donde los barcos están obligados a navegar prácticamente en paralelo a la Sierra de Tramuntana, con picos de más de 1.000 metros de altura.

El récord actual del recorrido data del 27 de abril de 2005 y está en manos del Maxi alemán UCA. Este monocasco, armado por Klaus Murmann, estableció la marca en aquel entonces en 17 horas, 14 minutos y 39 segundos.