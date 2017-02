Gregg Popovich, entrenador de Pau Gasol, a punto de lograr el récord de victorias

Etiquetas

Gregg Popovich es, junto a un puñado de jugadores, una de las leyendas de los San Antonio Spurs. El técnico estadounidense ha alcanzado esta noche el récord de victorias con una sola franquicia que hasta ahora ostentaba Jerry Sloan al frente de Utah.

La victoria 102-86 frente a los Filadelfia 76ers sirvieron para alcanzar las 1.127 victorias. Kawhi Leonard, con 19 puntos, lideró el ataque de los Spurs. Pau Gasol continúa recuperándose tras una lesión en la mano. Esta es la duodécima victoria consecutiva de San Antonio frente a los 76ers del 'Chacho' Rodríguez, que disputó 17 minutos.

Ambos equipos jugaron sin varias de sus piezas claves, pues los Spurs no contaron con los lesionados LaMarcus Aldridge y el ya mencionado Pau Gasol y los Sixers no pusieron contar con Joel Embiid, Nerlens Noel y Robert Covington. Se espera que Gasol esté disponible para después del All Star, al que sí acudirá su hermano.

Popovich, de 68 años ,ha logrado cinco anillos en seis finales con los Spurs. Fue él quien 'drafteo' a Tim Duncan, que se retiró este verano, en el año 1997. Duncan es una de las grandes leyendas de la NBA que se suma a los incombustibles Manu Ginobili y Tony Parker, todos piezas imprescindibles en el equipo de Popovich.

Destacar que Sloan necesitó 23 años y 1.809 encuentros -Popovich lleva 21 años y 1.623 partidos- para alcanzar el récord de victorias que ha igualado el entrenador de los Spurs. Una marca que quedará pulverizada este año, pero que será difícil de volver a ver, no solo por su magnitud, también por la fidelidad y confianza hacia una franquicia.

"Conseguir ganar tantos partidos es, más que nada, una cuestión de longevidad. Así que estoy agradecido por haber mantenido el puesto hasta ahora", comentó tras el partido el entrenador de los Spurs. Por su parte, el jugador francés Tony Parker aseguró que "El deporte profesional es hoy en día tan desmemoriado y despiadado que la gente que se mantiene al frente tanto tiempo es una rara avis".