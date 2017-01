Pau Gasol se lesiona la mano en el calentamiento y estará al menos un mes de baja

El pívot español Pau Gasol se fracturó esta noche el cuarto hueso metacarpiano de la mano izquierda durante la sesión de calentamiento que realizaba con los San Antonio Spurs previo al partido que iban a disputar contra los Denver Nuggets.

Gasol se fracturó un dedo de la mano izquierda al hacer contacto con el hombro de su compañero Kyle Anderson durante el calentamiento.

Heres video of Pau Gasol breaking his hand in warm-ups before the game. pic.twitter.com/gbx6dcopVg