El 35% de las españolas ha padecido depresión postparto y el 13% no ha recibido apoyo emocional por parte de sus parejas

Etiquetas

El 35 por ciento de las españolas ha padecido depresión postparto y el 13 por ciento no ha recibido apoyo emocional por parte de sus parejas, según se desprende del 'I Estudio sobre la depresión postparto en España', realizado Suavinex.

Además, más del 90 por ciento de las mujeres confiesa haber sufrido síntomas comunes de la depresión postparto en el periodo del puerperio como, por ejemplo, tristeza, cansancio, irritabilidad, ansiedad, dificultad para crear vínculos con el bebé e, incluso, la idea de hacer daño al bebé o a sí mismas.

Por otra parte, el trabajo ha puesto de manifiesto que aproximadamente el 40 por ciento de las mujeres que aún no son madres no sabe lo que es la depresión postparto. Ahora bien, en el caso de las madres, solo un 14,6 por ciento desconoce este trastorno, aunque el 35,28 por ciento afirma no haberlo descubierto hasta después del embarazo.

Estos datos son aún mayores en los hombres, dado que prácticamente la mitad de los entrevistados que no son padres desconocen por completo esta enfermedad y, en el caso de los que ya tienen hijos, roza el 30 por ciento.

FALTA DE CONFIANZA EN LOS PROFESIONALES SANITARIOS

Otro de los problemas en torno a la depresión postparto es la falta de confianza en los profesionales de la salud. Y es que, casi tres cuartos de las mujeres que afirman haber sufrido depresión postparto no han sido diagnosticadas por un profesional.

Sin embargo, el 43,3 por ciento de ellas afirman haber basado su confianza para llegar al diagnóstico en blogs, foros y redes sociales y casi un tercio lo han hecho fiándose de su entorno más cercano. Esto desvela que la confianza de los padres en la red es cada vez más importante y goza de una influencia "más fuerte" que nunca, llegando en ocasiones a complementar o sustituir a los profesionales médicos como prescriptores y fuente de información.

Finalmente, el estudio ha desvelado que solamente un 46,82 por ciento de las mujeres diagnosticadas profesionalmente decidió tratar su trastorno con fármacos, terapia psicológica o la combinación de ambas.