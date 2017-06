Diego Costa: "En el Chelsea no me quieren, tendrán que venderme"

Etiquetas

El delantero de la selección española Diego Costa desveló que su entrenador en el Chelsea, Antonio Conte, no cuenta con él para la próxima temporada después de haberle enviado un mensaje de móvil para informarle que no le quiere este verano, motivo por el que tendrán que "vender" al jugador hispano-brasileño.

"Soy jugador del Chelsea, pero allí no me quieren. El entrenador me ha enviado un simple mensaje después de todo lo que hecho allí, ahora tengo que buscar equipo. No hay más", dijo el ariete del conjunto 'blue' al término del partido de España este miércoles.

Costa, que no jugó por descanso, lamentó que Conte haya optado por esta decisión. "Es él quién pone a los jugadores y no cuenta conmigo. Yo tengo que salir. Ya les enviaré estos mensajes a la gente del Chelsea para que lo sepan", añadió el exjugador del Atlético de Madrid, que fue preguntado precisamente por el club colchonero.

"No sé si es el mejor equipo porque estaría cuatro o cinco meses sin jugar y es complicado, pero la gente sabe lo mucho que quiero al Atleti y lo que me gusta vivir en Madrid. Tengo que pensar en mi futuro. Ahora el Chelsea sí o sí tiene que venderme. Creo que mi relación ha sido mala después de haber recibido este mensaje", finalizó.