La templanza', de la ciudadrealeña María Dueñas, libro más prestado de 2016 en las bibliotecas de Barcelona

La novela 'La templanza', de la ciudadrealeña María Dueñas, ha sido el libro más solicitado por los usuarios de la red de bibliotecas de la Diputación de Barcelona durante 2016, seguido de 'Algú com tú', de Xavier Bosch, y 'La noia del tren', de Paula Hawkins.

Como novela juvenil se mantiene 'Wonder', de R.J.Palacio, en primera posición; el cómic más prestado ha sido 'Death Note', de Tsugumi Ohba; en poesía ha sido la 'Antologia de poesia catalana', de Miquel Desclot; y la novela en lengua extranjera más solicitada ha sido 'The Girl on the train', de Paula Hawkins, ha informado este martes la Diputación de Barcelona en un comunicado.

Respecto a audiovisuales, la saga 'Juego de tronos' ha copado las tres primeras posiciones del ranking, con la primera, cuarta y segunda temporada, mientras que los CD más prestados han sido 'Jocs de falda d'ara i de sempre' y 'Massatges amb cançons', de Damaris Gelabert, seguido de '25', de Adele.