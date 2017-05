Mucho brillo en la gala amFAR en Cannes

Etiquetas

El Festival de Cine de Cannes nos está dejado momentos de lo ás tiernos y sobre todo, looks de lo más impresionantes. Anoche se celebró la gala amFAR en Cannes, una gala benéfica que no se quisieron perder muchas de nuestras celebrities preferidas.

Los tonos plateados, el brillo, la pedería, el negro y las transparencias fueron los grandes triunfadores de la noche. Bella Hadid, Jessica Chastain, Irina Shayk, Will Smith o Lewis Hamilton acudieron con sus mejores galas a la amFAR.

BELLA HADID Y PARIS HILTON SE DECANTARON POR VESTIDOS BRILLANTES PLATEADOS

La modelo y la socialité no se quisieron perder la gala y acudieron ambas con dos looks con muchas similitudes. Bella Hadid apareció con un vestido plateado con brillos y pedrerías. Un look espectacular con mucha transparencia y algo de cola en la falda. Además lo combinó con una bonitas sandalias plateadas y un moño muy parecido al que lució hace unos días su amiga Kendall Jenner.

La que fuera muy amiga de Kim Kardashian, Paris Hilton acudió con su chico con un vestido largo plateado de pedrería con flecos y un recogido muy elegante. En cuanto al calzado, lució unos stilettos plateados.

IRINA SHAYK DESLUMBRA CON SU VESTIDO EN LA GALA AMFAR

Irina Shayk tampoco se quiso perder la gala y acudió al evento con un precioso vestido largo de lentejuelas lila y en la parta baja de la falda, con todos azulados y amarillos. La modelo se recogió el pelo y lució un tipazo increíble y es que Irina se ha recuperado muy pronto del embarazo.

EL NEGRO, EL OTRO TRIUNFADOR DE LA NOCHE

El negro fue otro de los colores escogido por las celebrities para sus vestidos para la gala. Diane Kruger escogió un vestido negro largo con plumas y detalles plateados, un look muy elegante, con aberturas en las costillas.

Jessica Chastain apostó por un look más clásico en negro con una impresionante abertura en la espalda. Nicky Minaj se decantó por las transparencias y el encaje en un vestido negro largo.

EL VESTIDO MORADO DE HAILEY BALWIN

La joven Hailey Baldwin acudió a la gala con un vestido con mucho volumen en morado con tul y detalles en el cuerpo de lo más elegantes. Para completar el look, Hailey Balwin se recogió el pelo en un moño alto.