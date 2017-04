CARMENA Y LA ALCALDESA DE PARÍS ENCOMIENDAN A LAS CIUDADES LA FUNCIÓN DE EDUCAR A DESTERRAR LA VIOLENCIA

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la de París, Anne Hidalgo, encomendaron este miércoles a las ciudades la tarea de educar a las personas que las buscan como refugio para resolver los conflictos sin violencia.En la inauguración del Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación en la Convicencia y la Paz. Carmena comenzó recordando al fallecido líder sudafricano Nelson Mandela, que detectó la violencia interpersonal cuando no la tenía conceptualizada la ONU, y a Francisco do Goya, porque empezó a “ver al pueblo, a los seres humanos”, en sus grabados de los Desastres de la Guerra, que reflejan el sufrimiento y el dolor de la violencia.Advirtió que a veces los núcleos urbanos fomentan impunidad y grandes dosis de conflictividad. Para evitarlo, pidió sociedades donde las autoridades no ejerzan la violencia y llamó la atención sobre el hecho de que las palabras también pueden suscitar conflictos. En suma, emplazó a los ayuntamientos a enseñar a desarrollar habilidades y capacidades para resolver los conflictos sin violencia, como las 400 iniciativas que asegura haber recibido para este Foro y ahora hay que aglutinar. Y, aunque aceptó que la violencia está en el fondo del corazón de los hombres, sugirió desarrollar iniciativas para que éstos abdiquen de esa posibilidad que siempre está a su alcance.La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la otra copromotora del Foro, agradeció a Carmena su constante empeño en solucionar los problemas escuchando a otros ayuntamientos para buscar soluciones en común. Según testificó, se la ocurrió poco después de los atentados de París, cuando se celebraba la cumbre contra el cambio climático, donde Carmena pensó cómo actuar desde las ciudades, refugio de mucha gente, también de los autores de los atentados en su origen, que sin embargo se enfrascan en “una guerra que no es la suya”.Hidalgo justificó que la iniciativa la lleven los ayuntamientos señalando que éstos buscan siempre soluciones concretas. Por ejemplo, en educación, respeto u oportunidades económicas, las cosas que pueden hacer que todas las personas puedan tener una vida buena y prevenir la violencia. “Cuando se habla no se pelea de la misma manera que cuando no se utiliza la palabra”, argumentó, defendiendo que las leyes y las normas son necesarias para vivier en sociedad y que eso hay que enseñarlo y transmitirlo otra vez, ahora que el mundo está muy desestabilizado y es muy imprevisible.