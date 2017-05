Biafra conmemora el 50 aniversario de su fallida independencia en medio de la tensión

Etiquetas

Un grupo separatista ha convocado una protesta pese a los llamamientos a la unidad desde el Gobierno

El 30 de mayo de 1967 la región de Biafra proclamaba su independencia de Nigeria y desencadenaba así una cruenta guerra civil que se prolongó por espacio de tres años y dejó más de un millón de muertos, la mayoría por hambre. El 50 aniversario de este martes en esta zona del sureste de Nigeria se celebrará en medio de la tensión y de un creciente sentir secesionista.

El Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), una organización fundada por Nmadi Kanu en Reino Unido en 2014, se ha erigido en la voz de los biafreños, entre otras cosas gracias a Radio Biafra que retransmite desde Londres para el sureste de Nigeria.

Aunque partidario de la no violencia, el IPOB ha organizado en los últimos tiempos manifestaciones multitudinarias, incluidas las que tuvieron lugar en el aniversario de la independencia en 2016, en las que, según Amnistía Internacional, murieron más de 60 partidarios.

Kanu, su líder, fue detenido por traición en Lagos en octubre de 2015 y no fue puesto en libertad bajo fianza hasta abril pasado. "La vida sin Biafra no tiene sentido. Hemos probado con Nigeria durante 56 años y no ha cambiado nada. Queremos algo nuevo", ha explicado en una entrevista concedida a la emisora alemana Deutsche Welle.

"Nigeria está gobernada en mayoría por hausas o fulanis del norte y no crean las condiciones adecuadas para el desarrollo económico. La gente de la calle está indignada", ha sostenido este miembro de la etnia igbo, originaria del sureste de Nigeria, que sostiene que los cristianos del sur del país no pueden practicar su religión frente a los musulmanes del norte.

Para conmemorar este 50 aniversario, el IPOB ha hecho un llamamiento a sus partidarios en lo que otrora fue Biafra, así como en el resto del mundo, a quedarse en sus casas en señal de protesta. El 'número dos' de IPOB, Uche Mefor, sostiene que el Gobierno guieano no puede seguir ignorando la voz de los biafrenos.

En declaraciones a Voice of America ha sostenido que los actos de protesta previstos para este martes "convencerán al mundo de que el pueblo de Biafra están realmente dispuestos a su autogobierno". "Tenemos nuestro derecho a la autodeterminación y no importa lo que nadie piense de ello", ha defendido.

CRECIENTE RESPALDO A BIAFRA

Según un reciente estudio realizado por la firma SBM Intelligence en las regiones del sureste y el sur de Nigeria, "hay un significativo creciente apoyo a un estado de Biafra separado en el sureste" pero aún la mayoría de los ciudadanos "se inclinan más por una Nigeria unida con un verdadero federalismo o algún otro tipo de arreglo que garantice mayor autonomía a las regiones".

Desde el Gobierno, ya se ha advertido en contra de cualquier deseo secesionista. La semana pasada, el vicepresidente del país, Yemi Osinbajo, que actualmente ejerce de jefe de Estado ante la convalecencia del presidente Muhamadu Buhari, hizo una apasionada defensa de la integridad de Nigeria.

Bajo el argumento de que "ningún país es perfecto", Osinbajo defendió que "claramente nuestra fuerza está en nuestra diversidad, en que somos más grandes juntos que separados". "Nuestras frustraciones con alguien que habla un dialecto diferente o pertenece a una religión diferente no debe empujarnos a olvidar a los muchos de la misma tribu y credo de nuestros adversarios que nos han mostrado verdadero afecto", sostuvo.

El vicepresidente defendió que "el debate y el desacuerdo son aspectos fundamentales de la democracia" y que el argumento del Gobierno "no es ni será nunca 'olvidemos el pasado'". "Planteemonos las duras preguntas sobre el camino que nos ha llevado hasta aquí y cómo podríamos transformar las acciones del pasado en sabiduría del mañana", agregó.

Desde la Policía federal, se ha informado de que los agentes en los estados afectados por la previsión de actos de protesta han sido puestos bajo "alerta roja" e intervendrán en caso de que haya una perturbación de "las actividades comerciales, del tráfico y la seguridad de vidas y propiedades".

La Policía ha calificado las actividades de grupos como IPOB y el Movimiento para la Actulización del Estado Soberano de Biafra (MASSOB), una organización que ha perdido peso en los últimos años, de "ilegales" y ha instado a los ciudadanos a no escuchar los llamamientos a participar en ellas.

Uno de los motivos por los que el sentimiento separatista parece haber vuelto a Biafra, después de que la malograda república tuviera que claudicar el 15 de enero de 1970 tras meses de asedio y sin recibir ayuda, es que los motivos de fondo que motivaron el conflicto --principalmente la marginación de este territorio-- no se resolvieron.

Eso opina al menos Victor Ukaogu, profesor de Historia de la Universidad de Nigeria. "Este es el único país que ha tenido una guerra civil y no ha aprendido ninguna lección de esa guerra", ha explicado a 'African Arguments'. "Si se estudia exhaustivamente la historia de la guerra civil, algunas personas realmente podrían ir al Tribunal Penal Internacional en La Haya a enfrentarse a juicio por crímenes de guerra" ya que, añade, "definitivamente se produjo un genocidio".