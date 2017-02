UNICEF Y SAVE THE CHILDREN DENUNCIAN LOS "BOMBARDEOS INDISCRIMINADOS" CONTRA ESCUELAS EN UCRANIA

Etiquetas

Unicef y Save the Children condenaron este lunes los "bombardeos indiscriminados" contra escuelas y centros educativos en Ucrania, y denunciaron que miles de niños se han visto obligados a dejar la escuela en el este de país debido a la oleada de enfrentamientos de la semana pasada.Al menos cinco colegios y dos guarderías han resultado dañados por los fuertes bombardeos, mientras que otras 11 escuelas han tenido que cerrar, según organizaciones humanitarias que apoyan la respuesta educativa de emergencia en el país.Más de 2.600 niños de 13 escuelas de las zonas controladas por el Gobierno en el este de Ucrania se han visto afectadas por la intensa escalada de los combates, que también han perjudicado a centenares de escuelas en áreas no controladas por el Gobierno. En la ciudad de Avdiivka, siete colegios y guarderías permanecen cerrados, con casi 1.400 niños fuera de las aulas, apuntan ambas organizaciones.Además, las familias de Avdiivka y otros núcleos de la zona tienen miedo de enviar a sus hijos a aquellas escuelas que permanecen abiertas, debido a los fuertes combates y temerosos de que pierdan la vida por la munición que hay sin detonar en las calles.El representante de Save the Children en Ucrania, Michele Cecere, explicó que “el bombardeo de escuelas se ha convertido trágicamente en algo habitual en este conflicto. Hay informes que hablan de un gran número de artefactos explosivos sin detonar en las calles, lo que pone a los niños en riesgo cuando van a la escuela, incluso cuando estas pueden reabrir sus puertas”.Por su parte, la representante de Unicef en Ucrania, Giovanna Barberis, tachó de “inaceptable” el bombardeo de escuelas, “el único lugar en el que los niños encuentran seguridad y normalidad durante el conflicto”. Por ello, ambas organizaciones exigieron a todas las partes recuperar “inmediatamente el alto el fuego firmado en Minsk en agosto de 2015.