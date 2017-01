Arrancan las conversaciones sobre el futuro de Siria en Astaná

Etiquetas

Las conversaciones sobre el futuro de Siria han arrancado este lunes en presencia de las delegaciones del Gobierno de Bashar al Assad y los rebeldes sirios.

No obstante, según una fuente rebelde, no habrá conversaciones directas entre la delegación insurgente y la enviada por Damasco. La delegación opositora ha dejado claro que "no entrará en discusiones políticas" con el Gobierno sirio durante las mismas.

"Todo gira en torno al alto el fuego y la dimensión humanitaria para aliviar el sufrimiento de los sirios que se encuentran cercados y liberar a los detenidos y permitir la entrega de ayuda", ha dicho el portavoz de la delegación, Yahya al Aridi.

"El régimen sirio tiene un interés en desviar la atención de estos asuntos. Si el régimen piensa que nuestra presencia en Astaná es una rendición, se equivocan", ha manifestado, en declaraciones a la agencia británica de noticias Reuters.