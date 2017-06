CCOO-A lamenta que la Junta "tome el pelo" a los interinos de conservatorios y dice que "radicalizarán" sus protestas

Etiquetas

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, ha lamentado que la Consejería de Educación "haya tomado el pelo" al profesorado interino de los conservatorios andaluces, a los que el sindicato ha convocado a una asamblea este lunes en Antequera (Málaga) ante "el ofrecimiento de la Junta a iniciar un proceso de negociación sobre las oposiciones" y, finalmente, explica, "nos ha dicho que primero hay que desconvocar las protestas y luego habrá propuesta".

Así lo ha indicado Molina a Europa Press, que ha informado que unos 200 afectados de todas las provincias --los interinos reclaman que las oposiciones convocadas por Educación para este año se trasladen a 2018, coordinadamente con el resto de comunidades autónomas-- han llegado a Antequera "con la intención de solucionar el problema", ya que la Junta "iba a hacer una propuesta a CCOO para desbloquear el tema, y la idea era presentarla y decidir qué hacer".

Pero, continúa el secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, "hemos esperado en la asamblea a que llegara la propuesta por escrito y al final no se nos ha presentado ninguna y nos han dicho por teléfono que primero hay que desconvocar y luego habrá propuesta".

"La Consejería ha echado así más gasolina al asunto", afirma Molina, que lamenta que Educación "haya tomado el pelo a CCOO y sobre todo al montón de trabajadores que llevan dos meses en huelga", al tiempo que afirma que a partir de este martes continuarán los encierros y concentraciones e incluso "se radicalizarán". El sindicato había pospuesto, como "muestra de buena voluntad", los encierros previstos para este lunes, aunque continuaba con la huelga indefinida.

"Está claro que la culpable de que no se evalúe a los niños, de que algunos alumnos no vayan a Selectividad porque no van a tener la nota de Bachillerato es la Consejería, que nos ha tomado el pelo", incide CCOO, que añade que a partir de este martes, además de mantener todas las acciones de protesta previstas, "convocarán a todos los funcionarios de conservatorios porque son los que van a conformar los tribunales de oposiciones, para que no lo hagan".

En este sentido, según avanzó el pasado viernes el colectivo de interinos de conservatorios, este jueves 8 de junio, coincidiendo con la celebración de Pleno en el Parlamento de Andalucía, permanecerán toda la jornada a las puertas de la Cámara. También han indicado que no descartan realizar un concierto reivindicativo, tal y como ya hicieran en la Plaza Nueva de Sevilla, y que otra de las pretensiones es la de llevar a cabo un nuevo encierro antes del 17 de junio, fecha de comienzo programada para las oposiciones de Música y Artes Escénicas.

Asimismo, cabe recordar que, además de la huelga indefinida, el profesorado interino ha protagonizado movilizaciones como encierros en el Ayuntamiento de Sevilla y la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Málaga.