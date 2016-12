Júbilo entre los partidarios del régimen sirio en las calles de Alepo

Etiquetas

"Hoy la vida ha vuelto a Alepo". Pese a un frío glacial, miles de habitantes salieron a la calle para celebrar que el régimen sirio controla toda la ciudad, la segunda más importante del país.

Las escenas de júbilo se viven sobre todo en los barrios del oeste de Alepo, bajo control del régimen de Bashar al Asad desde 2012.

Los barrios del este estaban en manos de la rebelión hasta que el ejército sirio los fue reconquistando uno a uno mediante una ofensiva encarnizada. De allí partieron por la noche los últimos convoyes de habitantes evacuados.

"Nuestra alegría es inmensa. Hoy la vida ha vuelto a Alepo", afirmó entusiasmado el abogado Omar Halli, que confía en una "victoria para toda Siria".

El ejército sirio anunció el jueves por la noche en un comunicado haber recuperado el control de todo Alepo, en su mayor victoria contra los rebeldes que combaten desde 2011 al régimen. La insurgencia había convertido el este de la ciudad en uno de sus bastiones.

En cuanto se hizo el anuncio comenzaron las salvas de celebraciones y miles de personas se echaron a la calle y a las plazas de la ciudad, presenció el corresponsal de la AFP.

Algunos blandían retratos del presidente Asad o banderas sirias o rusas. La toma de Alepo no habría sido posible sin el apoyo de Moscú, involucrado militarmente en Siria junto al régimen desde septiembre de 2015.

Desfilaban cortejos de coches, los conductores tocaban la bocina sin parar en señal de alegría y los niños se pintaban en las mejillas los colores de la bandera siria.

"No acierto a expresar lo que siento. Hace cinco años que lo esperamos, sufrimos con los insurgentes, cortes de agua y de electricidad", declara Rana al Salem, de 29 años, con lágrimas en los ojos.

"¡Dios, Siria, Bashar y nada más!", "¡Hey, Hey, Hey Alepo!", "¡Con nuestra alma, con nuestra sangre, nos sacrificamos por ti, Siria!", gritaban los habitantes.

Algunos se sacaban fotos en medio de la muchedumbre, mientras que otros lanzaban fuegos artificiales.

"Mi madre juró que no me casaría en ningún sitio que no fuera en nuestra casa, en el casco antiguo", declaró a la AFP Asaad, de 26 años. "Volveré a nuestra casa y construiré una nueva planta para instalarme después de mi boda".

El casco viejo, un barrio pluricentenario que acoge la Mezquita de los Omeyas y la ciudadela, forma parte desde 2013 de la lista de patrimonio mundial en peligro de la Unesco. Durante cuatro años el sector fue una de las principales líneas de frente.

"Alepo recuperará su influencia de antaño", asegura Aly Akkam, un comerciante originario de la ciudad, antiguo pulmón económico de Siria. Él espera poder volver al casco antiguo donde tenía la tienda que tuvo que abandonar a causa de los combates.

El regocijo no se vivió sólo en Alepo. En las imágenes transmitidas por la televisión pública se veían festejos en otras ciudades sirias en poder del régimen, como Homs y Latakia.

"¡Con nuestra alma, con nuestra sangre, nos sacrificamos por ti Oh Bashar!", gritaban los manifestantes grabados por la televisión siria en Alepo.