MADRID. ESTARÁ PROHIBIDO APARCAR EN EL BARRIO DE JUSTICIA DURANTE CINCO DÍAS DEL WORLD PRIDE

La celebración del World Pride u Orgullo Mundial conllevará la prohibición de aparcar en la calle en todo el barrio de Justicia entre el 28 de junio y el 2 de julio, entre otras restricciones de movilidad.El coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto; el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero; y la de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, junto al coordinador general de Seguridad, Daniel Vázquez, y el de Movilidad, José Antonio Díaz, presentaron este jueves los dispositivos especiales que sus respectivas áreas pondrán en marcha durante la celebración del gran evento anual del movimiento LGTB en el mundo, cuya edición de este año tiene lugar en Madrid.Cueto expresó la voluntad del Ayuntamiento de diversificar actividades para evitar en lo posible la concentración en la zona de Chueca, así como de mantener el carácter reivindicativo y no sólo festivo del World Pride.Por su parte, Barbero prometió “garantizar el proceso”, ya que es imposible hacerlo al cien por cien con el resultado, para lograr una “magnífica seguridad, que es la que menos se nota, garantizando el orden”, tanto en prevención como en despliegue, para hacer compatible el derecho a la seguridad con el derecho a la diversión. “Frente al miedo, vamos a gestionar la confianza”, dijo.A su vez, Sabanés, anunció refuerzos en 27 líneas diurnas y 26 nocturnas de la EMT, más presencia de taxis e información por carta al barrio de Justicia, que es el que experimentará mayores cambios en su vida diaria. También dijo que cuenta con que la Comunidad de Madrid aumente el servicio nocturno de Metro, aunque será el Gobierno autonómico quien tenga que anunciarlo. En todo caso, recordando que Madrid ya ha vivido muchas ediciones de la fiesta del Orgullo Gay, garantizó que está “más que preparada para abordar un acontecimiento de estas características”.Fueron Vázquez y Díaz los que detallaron los pormenores de los respectivos dispositivos de Seguridad y Movilidad. El primero, que se reservó datos concretos de contingente policial, información de que dispone y estrategias concretas apelando a la prudencia, sí dijo que lleva “más de un año trabajando” con la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional en este dispositivo. PROHIBIDO CAMIONESComo en otros eventos de esta magnitud, se prohibirá entre el 28 y el 2, la circulación de vehículos pesados en los distritos Centro, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Retiro y Salamanca. Además, se retirarán todos los contenedores y sacos de escombros y se suspenderá la autorización de ocupación de la vía pública por otros motivos o trabajos. Se establecerá un Centro de Coordinación de los diversos órganos implicados en el Palacio de Cibeles, y puntos sanitarios y de seguridad en Atoha, Cibeles, Alcalá, Plaza de la Independencia, Colón, Chueca, Sol y Plaza de España.Desde el punto de vista de la movilidad, la principal prohibición será la de aparcar entre los días 28 y 2 en la calle en todo en barrio de Justicia, en el perímetro delimitado por las calles Hortaleza, Fernando VI, Bárbara de Braganza, Paseo de Recoletos, Alcalá y Gran Vía. Sólo podrán estacionar, en sus plazas reservadas, la personas con movilidad reducida. A los residentes, en compensación, se les permitirá aparcar gratuitamente en cualquier otra plaza del Servicio de Estacionamiento Regulado. Tampoco se podrá aparcar en el 'parking' público de la Plaza Zerolo, ni siquiera los que tengan plaza asignada, que podrán, como alternativa, hacerlo en otro de la zona.Además, el sábado 1, día de la manifestación del Orgullo, los vehículos privados no podrán circular por Gran Vía entre 8.00 y 16.00 horas. Cortes de tráfico adicionales se implementarán a partir de esa hora entre Atocha y Colón, plazas entre las que discurrirá el desfile, y, entre el 28 y el 2, en los mismos distritos por los que se impedirá circular a los camiones, siempre en función de la afluencia de gente a los escenarios. En éstos habrá controles de aforo, aunque se está estudiando si se harán por medio del dispositivo automático que se estrenó en San Isidro, dado que ocupa demasiado espacio de la vía pública.Aparte del refuerzo de la EMT, también se ampliará a los taxis las posibilidades de operar entre el 28 y el 2. Así, los taxis a los que no les toca trabajar (el 20% de la flota a diario y el 50% en fin de semana) podrán hacerlo en horario de 21.00 a 6.00 horas, para complementar a los que lo hacen por turno durante el día. Se habilitarán paradas extraordinarias en el Templo de Debod, las calles Almagro, Princesa y Serrano.