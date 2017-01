Etiquetas

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha declarado sobre la protesta de Femen durante la presentación de la escultura de cera del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "en general las protestas pacíficas son legítimas siempre" aunque como equipo de Gobierno no tienen una posición sobre ello.

Una activista de Femen irrumpió ayer en la inauguración de la escultura en el Museo de Cera de Madrid con el torso desnudo y al grito de 'Grab them by the balls'.

Femen España reivindicó el acto con una imagen colgada en las redes sociales de la espalda de su activista y el mensaje 'Femen acaba de agarrar por las pelotas a la figura de Trump en Madrid'.