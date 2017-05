Marea Arcoíris recuerda en una concentración que "la transfobia no cabe en nuestras calles"

Etiquetas

La Marea Arcoíris Rioja ha convocado una concentración de urgencia este martes frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja ante el intento de entrada a la ciudad del autobús de Hazte Oír para mostrar su "profunda repulsa" ante lo ocurrido y recordar que "la transfobia no cabe en nuestras calles".

Una concentración que se produce después de que, esta mañana, la organización de la asociación 'Hazte oír' hiciera pública su intención de recorrer las calles de Logroño con el #HOBus. Una marcha que no han podido cumplir parte por la actuación de los activistas de diferentes asociaciones que les han interceptado y bloqueado el paso con protestas a la altura de Agoncillo y también por la actuación del Ayuntamiento de Logroño.

Este último les ha impedido el acceso y tránsito por el casco urbano de la ciudad, en aplicación del artículo 12 de la Ordenanza Municipal reguladora de Publicidad, como ha informado el Consistorio en un comunicado. Cabe recordar que el autobús fue declarado 'non grato' por un acuerdo adoptado por unanimidad en el pleno del Consistorio capitalino.

Con todo ello, la Policía Local de Logroño ha interceptado el autobús antes de que entrara en el casco urbano, advirtiendo a los organizadores de que no podían acceder por no haber presentado la Memoria indicativa de las actividades publicitarias previstas, tal y como recoge la citada Ordenanza.

Tras los hechos producidos, Marea Arcoíris ha querido salir a la calle una vez más para mostrar su repulsa y agradecer también la actitud de la sociedad civil, colectivos e instituciones ante lo sucedido hoy.

Así lo ha explicado uno de los portavoces de la Marea, José Urbaneja, quien ha asegurado que el colectivo se siente "satisfecho" por la respuesta de todos y por conseguir que este autobús no haya conseguido entrar a la ciudad, donde es declarado 'non grato'. Todos, la sociedad civil y las instituciones han actuado consecuentemente a lo que se habían comprometido" y ante ellos les mostramos "nuestra gratitud".

"IDEOLOGÍAS ARCAICAS"

Aún así, y ante el intento frustrado de la organización, desde Marea Arcoíris quieren continuar reivindicando su postura ante "ideologías arcaicas que lo único que pretenden es discriminar a los niños y niñas 'trans'". Hoy "todos hemos conseguido que este autobús no entrara en Logroño y ellos han podido ver cómo aquí no están permitidos estos mensajes y no toleramos el odio que emiten hacia las personas 'trans'".

Todo ante una convocatoria de la que "nos hemos enterado sobre la marcha" porque "esta organización, como siempre, tiene la costumbre de esconder las cosas hasta el último momento posible para evitar el mayor rechazo pero no lo han conseguido".

"Era deber de todos que hoy no entrara este autobús en Logroño para evitar que impulsaran ese mensaje de odio que emiten y crear disputa entre la gente, conflictos y generar más discriminación".

Con todo ello, ha finalizado, "estamos muy satisfechos" pero "seguiremos luchando para que nuestros derechos no se vean vulnerados".

Finalmente, y tal y como ha informado el Equipo de Gobierno municipal esta mañana, con la entrada del autobús también se daba la circunstancia de que la publicidad del autobús "podría haber incurrido en vulneración de la disposición transitoria 4ª de la mencionada Ordenanza al conculcar los principios y preceptos generales en materia de publicidad que impiden la vulneración de derechos y valores reconocidos en la Constitución Española y especialmente los relativos a la infancia, juventud y mujeres".