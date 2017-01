La Mesa d'Entitats de Solidaritat pide un operativo contra el frío "en condiciones": "Caridad no, dignidad sí"

Etiquetas

Critica el operativo montado por el Ayuntamiento y exige un albergue de baja exigencia y planes de emergencia que protejan a las personas

La Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants se ha concentrado este viernes en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para manifestar el descontento con el operativo de la 'Operación Frío' montado por el consistorio valenciano con motivo del último temporal, porque considera que acoger a personas sin hogar en la parada de metro de la estación de Túria no es darles "una protección digna".

"Exigimos albergues de baja exigencia y planes de emergencia con condiciones de dignidad. A las personas no se les tienen que dar caridad ni limosnas, sino que tienen que estar protegidas por el Estado y la administración correspondiente", ha subrayado la portavoz de esta plataforma, Rosario Polito, en declaraciones a Europa Press.

Bajo el lema 'Ni una muerte más en las calles, los participantes han pedido al Ayuntamiento dispositivos de urgencia que permitan la acogida de las personas sin techo durante el invierno. "Pedimos una 'Operación frío' digna para todas las personas, más allá de las nacionalidades y del lugar donde han nacido", ha insistido la portavoz de la plataforma que ha explicado que ha solicitado al Ayuntamiento una reunión de trabajo para abordar estas cuestiones.

A su juicio, el consistorio no ha sabido gestionar de forma adecuada la protección de las personas sin techo en la ciudad porque el dispositivo que puso en marcha "no se hizo de una manera digna para estas personas". "Una estación de metro, donde entra el agua, no es un espacio digno para las personas y máxime cuando son tan vulnerables", ha lamentado.

Además, ha denunciado que las condiciones fueron "muy malas" porque "entró agua" por la gran granizada que estaba cayendo en Valencia. "Reconocemos que el Ayuntamiento puso a la Policía Local a trabajar y se entregaron mantas y sacos de dormir, pero no queremos caridad, sino dignidad. Caridad No, dignidad sí", ha reivindicado.

Por ello, ha solicitado que en estos casos se ponga en marcha un dispositivo "digno" que pueda montarse en colegios, polideportivos o en espacios del Ayuntamiento que no estén ocupados. En este sentido, ha indicado que existe un albergue en la ciudad, ubicado en la calle Linterna, que "ahora mismo no está cumpliendo ninguna función" y "podría haberse habilitado para dar dignidad y protección a las personas".

Asimismo, ha reclamado un albergue de baja exigencia cuyos requisitos de entrada son menos restrictivos y permitirían que las personas que ahora no pueden acudir a centros pudieran hacerlo. "Hay personas que se niegan a ir a albergues no porque no quieran dormir en un espacio a cubierto del frío, sino porque no cumplen los requisitos porque tienen adicciones, enfermedades mentales o su única compañía es un perro y con él no pueden entrar", ha lamentado la portavoz de la plataforma, quien ha pedido "mirar a las personas desde sus diferentes características" y ofrecerles "protección y no caridad ni limosnas" .

MÁS DE 400 PERSONAS EN LAS CALLES DE VALENCIA

Pese a reconocer que de las 404 personas que viven en la calle en Valencia, según cifra el último informe de la Fundación Rais, "no todas acudirían a los centros", ha insistido en que "por lo menos tendrían la posibilidad de acceder" y "no habría tantas personas viviendo sin hogar en Valencia".

Ante esta situación, la portavoz de la Mesa d'Entitats de Solidaritat ha solicitado una reunión con la concejalía de Bienestar Social para sacar adelante un protocolo en común que "ampare a las personas y proteja sus derechos". "Si no nos sentamos a hablar, difícilmente se podrá diseñar un plan que necesitamos", ha zanjado.