Miles de mexicanos toman las calles para protestar contra Trump y su muro

La tensión entre la Casa Blanca y México continúa su escalada. Miles de mexicanos salieron a las calles ayer domingo para protestar contra el presidente Donald Trump y su intención de construir un muro. Entre las quejas también había hueco para criticar la "débil" reacción de su presidente Enrique Peña Nieto.

Unas 20.000 personas -según las cifras del gobierno local- participaron en la marcha por Ciudad de México, que arrancó en el Auditorio Nacional en dirección al emblemático monumento del Ángel de Independencia con una inmensa pancarta con la leyenda "A México se le respeta, Mr. Trump" y cientos de banderas mexicanas ondeando.

Portando una camiseta que caricaturizaba a Trump con el bigote característico de Adolf Hitler, la estudiante de Literatura de la pública Universidad Nacional Autónoma de México Julieta Rosas portaba un cartel que decía "América es un continente".

"Estamos aquí para que Trump vea y sienta cómo todo un país, unido, se levanta contra él y sus estupideces xenófobas, discriminatorias y fascistas. México no será su esclavo", dijo a AFP. Erick Smith, un estadounidense casado con una mexicana, marchó con una cartulina que decía "Sorry Mexico".

"Yo no quiero ese muro, cada vez que vengo a México de vacaciones me siento en casa. Vine a decir que me avergüenza mi presidente. Vine a decir 'lo siento' a México", comentó a AFP.

Miles de policías flanquearon la marcha en la que participaron familias con niños y estudiantes. Algunos de ellos llevaban pañuelos en la cabeza con los colores de la bandera e incluso el escudo nacional pintado en el rostro.

Decenas de organizaciones civiles, universidades y asociaciones empresariales fueron las responsables de organizar la marcha a través de las redes sociales a esta movilización en una veintena de ciudades mexicanas.

El impacto de las protestas fue menor en otras provincias. En Guadalajara marcharon unas 10.000 personas -la mayoría estudiantes-, mientras que en Monterrey y Morelia salieron unas 2.000.

Marchas aún más modestas se registraron en Ciudad Juárez, Cuernavaca y Puebla, pero en Tijuana, todas ciudades fronterizas con Estados Unidos, la convocatoria no tuvo ninguna repercusión. "Peña Nieto, respétame con huevos frente a Trump", se leía en otra pancarta de la marcha en Ciudad de México.

"Trump es un peligro y Peña Nieto no ha estado a la altura"

"Trump es un peligro y Peña Nieto no ha estado a la altura. No nos ha defendido, o lo ha hecho de una forma demasiado débil. No se ha impuesto", apuntó a la AFP Héctor Morales, un comerciante de 50 años.

Trump, quien calificó a los inmigrantes indocumentados mexicanos de "criminales", firmó recientemente algunos decretos que autorizan la construcción de un nuevo muro fronterizo -que asegura será pagado por México-, vetan la liberación de inmigrantes ilegales detenidos y eliminan recursos federales para las "ciudades santuario", que dan abrigo a indocumentados.

La insistencia de Trump sobre el muro a lo largo de los más de 3.000 km de frontera desató la peor crisis diplomática entre México y Estados Unidos en décadas. Peña Nieto incluso canceló una visita de Estado a Washington prevista para el 31 de enero pasado, después de que Trump le dijera que si no estaba dispuesto a pagar el muro, la reunión no tenía sentido.

Esto disparó el fervor patriótico en México con iniciativas en redes sociales para boicotear productos estadounidenses. El presidente de México defiende el "diálogo" para salir del bloqueo institucional, asegurando que su estrategia no es "ni confrontación ni sumisión", pero que será "incólume" en la defensa de los intereses de su país.

Tras el escándalo de la reunión cancelada, ambos presidentes sostuvieron una llamada telefónica el 27 de enero y acordaron que sus equipos de trabajo siguieran reuniéndose. Pero Trump volvió a la carga este sábado prometiendo reducir "considerablemente" el costo del muro, mientras algunos aseguran que podría costar hasta 40.000 millones de dólares.

El 80% de exportaciones mexicanas van a México

En el terreno económico, el magnate amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas para costear la valla fronteriza, bloquear las remesas que envían los mexicanos y salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que Estados Unidos firmó con México y Canadá.

Estados Unidos, destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas, es el primer socio comercial de México; y se estima que unos 11 millones de indocumentados viven en Estados Unidos, la mayoría mexicanos.