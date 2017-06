Miles de personas se manifiestan en Pamplona "en defensa de la bandera de Navarra"

Etiquetas

Miles de personas, 25.000 según la organización y 23.000 según la Policía Nacional, se han manifestado este sábado en Pamplona "en defensa de la bandera de Navarra" y para reclamar que "se reponga" la Ley de Símbolos de Navarra, derogada por la mayoría del pleno del Parlamento foral el pasado 30 de marzo.

La marcha ha comenzado a las 18.00 desde el Parlamento de Navarra, precedida por una gran bandera de Navarra y una pancarta en la que se leía 'Defendamos la bandera de Navarra'. La gente ha portado multitud de banderas de Navarra y también se han visto alguna bandera de España. Entre los asistentes se encontraban representantes de UPN, PSN, PPN y Ciudadanos, así como la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, y los expresidentes de Navarra, Miguel Sanz y Yolanda Barcina.

A lo largo de la marcha, los manifestantes han sido recibido entre aplausos por las personas a los lados del recorrido. Se han escuchados gritos de 'Viva Navarra' y 'Viva España', y se han coreado consignas como 'Esta es mi bandera, en el norte y la Ribera', 'Esta es mi bandera, no queremos la de fuera', 'No somos ultras, somos navarros' o 'No nos engañan, Navarra es España'. También se han gritado consignas contra la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, como 'Barkos dimite, Navarra no te admite' o 'Barkos atiende, Navarra se defiende'.

La movilización ha recorrido la calle Yanguas y Miranda, calle Estella, Cortes de Navarra hasta la Avenida Carlos III, finalizando frente al Palacio de Navarra donde se había instalado un escenario en el que ha tenido lugar, seguidamente, un recital de jotas que ha durado media hora.

En el escenario, Vicky Pascual y Fernando Aranguren, que han ejercido de presentadores del acto, se han dirigido a los asistentes afirmado que "hoy estamos aquí reunidos navarros de izquierdas y de derechas" porque "lo que nos une es un corazón, una identidad foral, una bandera" que "es la de todos, que es la nuestra" y "estamos aquí para defenderla". "Los que dicen que no hay necesidad de ello, juegan al doble discurso, porque son ellos los que han derogado la ley. Este discurso solo dejará de ser falso cuando repongan la Ley de Símbolos derogada", han remarcado.

"Hay quien dice que no está en cuestión la bandera de Navarra, pero esos mismos que lo dicen la mutilan siempre que pueden, quitándole la corona modifican la geometría de las cadenas para que se parezca más a la ikurriña", han criticado. "Se burlan de nuestro escudo pintándolo como un juego de 'tres en raya'" y "pretenden que haya otra bandera que ocupe su espacio y compita con ella en representatividad", han afirmado.

"Juegan a la tergiversación y al engaño permanente, manchando nuestros símbolos, para enaltecer los de otros", han continuado Vicky Pascual y Fernando Aranguren para terminar proclamando que "la calle es Navarra y Navarra seguirá siendo".

También ha intervenido Patxi Mendiburu, uno de los organizadores de la manifestación y autor del blog 'Desolvidar', que ha asegurado que "debajo de la bandera roja de Navarra esta todo lo vasco que tenemos en Navarra, y no queremos otra".

Mendiburu ha estado acompañado por Peio Urquiola, vecino de Leitza y amigo de José Javier Múgica. Una persona a la que ha definido como "un bertsolari español" y una persona "siempre comprometida con Navarra". Junto con Ricardo Guelbenzu, organizador de la protesta y miembro de la Asociación 'Doble 12', ha leído en euskera y castellano unos bertsos elaborados para la ocasión por Urquiola, para finalizar cantando 'Txoria txori' de Mikel Laboa.

"EL GOBIERNO DE NAVARRA DEBE BUSCAR LA CONCORDIA"

El acto ha finalizado con la lectura de un manifiesto en la que los convocantes se presentan como un grupo de navarros "preocupados por lo que ocurre en nuestra tierra" ante "la reciente derogación por vía parlamentaria de la Ley de Símbolos de Navarra".

"Pensamos que es el Gobierno de Navarra quien debe buscar la concordia. Es decir, debe procurar la unidad entre la ciudadanía", continúa el texto que afirma que "un símbolo como la bandera es la representación de una idea socialmente aceptada" e incide en que "nadie discute" la bandera de Navarra.

"Sabemos que hay navarros que se identifican con otros símbolos; dichos símbolos no son oficiales, no alcanzan el nivel de consenso ni tienen la representación institucional de la bandera de Navarra, la nuestra. Por ello, no se deben colocar en las instituciones como los símbolos oficiales que nos representen a todos", han subrayado los organizadores de la manifestación.

Los convocantes han asegurado que "respetan todos los símbolos de cada persona o grupo, pero convengamos en la importancia de aquellos símbolos que nos identifican como pueblo propio y que nos dotan de autogobierno". "Dejemos a la bandera de Navarra donde está. En su sitio institucional, como símbolo de la unidad y pluralidad de todo nuestro pueblo", han reivindicado.

"Hoy estamos aquí manifestándonos de manera pacífica, festiva y firme ante el Palacio de Navarra, porque queremos que su presidenta oiga el clamor de miles de navarros que exigimos la defensa efectiva de la bandera de Navarra, reponiendo la Ley de Símbolos derogada", han concluido.