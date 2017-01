LA PLATAFORMA RECUPERA PSOE RETIRARÁ LAS SIGLAS DE LA ‘SEDE ALTERNATIVA’ DE FERRAZ

Etiquetas

La plataforma Recupera PSOE, impulsora de la ‘sede alternativa’ del partido en el número 10 de la calle Ferraz, va a retirar las siglas y el logo por “respeto” a los órganos del partido.Según fuentes de la plataforma consultadas por Servimedia, han tomado esta decisión “por respeto” a los órganos del partido pese a que “no comparten” la postura de la Gestora, que les acusa de usurpar los símbolos del partido.De hecho, desde esta plataforma sostienen que los símbolos oficiales del partido circulan por las redes sociales así como en las distintas plataformas que han surgido en este tiempo convulso que vive el PSOE y en ningún caso se ha emprendido acción alguna por parte del órgano federal. Incluso desde esta plataforma remarcan que la tipografía empleada no es la oficial.En el escaparate de este local, situado en la misma calle que la sede oficial socialista, se puede leer: "Recupera PSOE. Afíliate. Que nadie decida por ti!!". Son letras en rojo con una tipología similar a la que emplea el PSOE. El local, que antes era una cafetería con un gran escaparate, permanece cerrado y con las persianas bajadas.Una vez se conoció la existencia de este local, la Comisión Gestora del PSOE anunció que estudiaba acciones legales, administrativas y estatutarias contra sus impulsores.En Ferraz consideran que se trata de una "usurpación" de las siglas, símbolos y emblemas del PSOE. De hecho, los servicios jurídicos están trabajando para emprender las medidas "más oportunas y convenientes" con el fin de velar no sólo por el PSOE, sino también por los derechos de los militantes.Desde la plataforma afirman que la “semana que viene” esperan poner en marcha esta sede para asesorar a los simpatizantes que se quieran afiliar al partido anteslas “dificultades” que aseguran que hay para inscribirse en el PSOE. Indican que no han hecho “ni una sola afiliación” porque su intención sólo es la de ayudar y asesorar.Las fuentes consultadas afirman que esta ‘sede alternativa’ ha sido impulsada por unos 50-60 militantes y está “creciendo” porque son “muchas” las personas que se están poniendo en contacto con ellos para sumarse a la idea.