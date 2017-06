Sánchez Martos tilda de "partidista" la concentración de sindicatos en Sol y no ve hostigamiento contra él

Etiquetas

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha tildado de "partidista" la concentración que sindicatos han celebrado en la Puerta del Sol y ha asegurado que no ve hostigamiento contra él.

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad han convocado una concentración a las 12 horas en la Puerta del Sol para protestar contra "la lamentable situación" de los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y exigir la interlocución directa con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El consejero ha dicho que ha sido una manifestación "partidista totalmente interesada" que busca "una desestabilización". "Hostigamiento contra mí, para nada", ha señalado el consejero, quien ha relatado que este fin de semana ha estado en un encuentro de enfermería donde ha tenido "relaciones buenísimas" con el secretario general de Satse.

El consejero ha señalado que ayer lanzó el reto, y hoy lo vuelve a hacer, a los sindicatos para que "uno a uno digan al consejero frente a frente cada uno de los compromisos que no ha cumplido". Por eso, ha avanzado que mañana acudirá a la mesa sectorial de sanidad para que les informes de esos supuestos incumplimientos y para decirles él cuáles se han cumplido.

Lo que ha dicho es que no va a dimitir. "¿Quién me ha nombrado ?¿Los sindicatos? No, aquí no soy consejero de Sanidad porque tengo el voto de confianza de la mejor presidenta que es Cristina Cifuentes", ha concluido.