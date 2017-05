VENEZUELA. PODEMOS PIDE LA COMPARECENCIA DE DANCAUSA POR PERMITIR EL “CERCO” A LA EMBAJADA DE VENEZUELA

Etiquetas

Podemos ha reclamado la comparecencia de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para que dé cuenta de los motivos por los que permitió “de forma inédita el cerco” a la Embajada de Venezuela durante cinco horas por parte de un “grupo violento” ocasionando un “conflicto diplomático” y “poniendo en riesgo” la seguridad de alrededor de cien personas.El acto se celebraba en el local de 'Venezuela Diversidad Cultural' con víctimas de las ‘guarimbas’, actos violentos protagonizados por grupos de ultraderecha que han provocado más de cuarenta asesinatos, y en él participaban miembros de la Embajada y representantes de varias formaciones políticas, entre ellas Podemos. Los manifestantes, según Podemos, “cercaron de forma violenta” el edificio y “lanzaron objetos contra los ventanales, amenazaron a periodistas y asistentes, se produjeron agresiones y en definitiva utilizaron una violencia que no tuvo respuesta por parte de la policía”. Afirman que la policía no intervino alegando que “no tenemos órdenes de intervenir”.Podemos denuncia que “ante una concentración violenta” que “amenaza” dependencias de una embajada en España, la Delegación del Gobierno en Madrid “se cruza de brazos de forma absolutamente irresponsable”.“De manera inédita se permitió cortar el tráfico frente a una embajada. Y se obvió la seguridad de las numerosas personas que tuvieron que permanecer encerradas en dicho edificio hasta la medianoche, aunque los atacantes sólo tenían permiso para concentrarse hasta las 20 horas”.También reprochan que la Delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores no prestaron “la actuación que se requería” ante hechos como estos, que llegaron a ser calificados por el embajador de Venezuela en España como “vulneradores” de la Convención de Viena.Por todo ello, reclaman al Gobierno información sobre estos “hechos violentos”, los motivos por los que no se garantizó la “seguridad” e “integridad” de los asistentes al acto, las razones por las que la Policía no intervino, los motivos por los que se “aplican con dureza” ante manifestaciones de “otro cariz ideológicos”, si se suele actuar de igual modo en protestas ante otras embajadas, si se abrirá una investigación por parte del Ministerio del Interior, si se va a pedir disculpas a la Embajada de Venezuela y si se va a cesar a Dancausa.