Las asociaciones del taxi no prevén celebrar finalmente la concentración de este viernes por el "intrusismo"

Etiquetas

Las asociaciones mayoritarias del sector del taxi de Sevilla capital, Solidaridad Hispalense del Taxi y Unión Sevillana del Taxi, no prevén celebrar finalmente la concentración inicialmente programada para este viernes por la mañana en la estación ferroviaria de Santa Justa para reclamar más "control policial" contra el "intrusismo" en el sector.

La protesta estaba destinada a reclamar a las autoridades "más control policial" sobre la actividad de "particulares" que acudirían a la citada estación de tren o al aeropuerto, así como a las estaciones de autobuses, a recoger viajeros dando servicios "a apartamentos u hoteles" o en respuesta a ofertas mediante aplicaciones digitales, sin tratarse de profesionales regulados como tal.

A cuenta de esta convocatoria, la asociación minoritaria Foro Taxi Libre avisaba de que la misma fue promovida "24 horas después de que la Policía Local denunciase a diez taxistas" en el aeropuerto por "cobros abusivos" a turistas, entendiendo que la movilización no respondía a "las intereses generales" del sector. Dado el caso, esta asociación se desvinculaba del paro anunciado.

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, defendía de su lado el establecimiento de puntos de seguridad "permanentes" en la estación de Santa Justa y e el aeropuerto de San Pablo, avisando en paralelo de que el Ayuntamiento no va a "permitir que alguien quiera imponer su criterio a los demás o que sencillamente quiera marcar sus propias reglas del juego". "Hay un ordenamiento jurídico y tiene que haber una fórmula que permita trabajar de manera segura para todos", recalcaba Espadas.

En cualquier caso, la concentración fijada para este viernes, a la que posteriormente se agregó una más para el día 30 de diciembre, no se celebrará en principio al no haber sido autorizada por la Delegación del Gobierno en Andalucía, extremo derivado de que la misma no fue solicitado dentro de los plazos estipulados por la Ley.

Además, y según ha manifestado a Europa Press un portavoz de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, las asociaciones mayoritarias han optado por dar un "voto de confianza" al nuevo jefe de la Policía Local, Pablo Mariano Ruiz-Berdejo Ferrari, a cuenta de la reunión celebrada con él y miembros de la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento este pasado martes, con la promesa de "una vigilancia diaria y comprometida" contra el instrusismo en el sector.