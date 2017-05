Los convocantes de la manifestación del 3 de junio llaman a "defender la bandera de Navarra" sin "crear polémica"

Etiquetas

Afirman que en la bandera de Navarra "están representadas todas las ideologías y sensibilidades que hay" en la Comunidad foral

Los convocantes de la manifestación del 3 de junio en Pamplona han llamado a la ciudadanía a participar en la protesta para "defender la bandera de Navarra", pero sin "crear polémica".

Los convocantes de la protesta, Patxi Mendiburu, autor del blog 'Desolvidar'; Maribel Vals, de Vecinos de Paz de Berriozar; y Ricardo Guelbenzu, de la Asociación Doble 12, han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que han animado a la ciudadanía a acudir a la manifestación con un pañuelo rojo. Asimismo, han anunciado que la plataforma que han conformado para organizar la protesta "dejará de existir" al día siguiente.

La manifestación comenzará a las 18.00 horas desde el Parlamento de Navarra. El trayecto les llevará por la calle Yanguas y Miranda, calle Estella, Cortes de Navarra hasta la Avenida Carlos III, finalizando frente al Palacio de Navarra donde se leerá un manifiesto. En el trayecto habrá gaiteros, una charanga y joteros.

"Queremos que la gente venga y no cree polémica", ha apuntado Guelbenzu, que ha indicado que "no nos gustaría que la gente traiga" otras banderas que no sean la de Navarra. "No queremos transmitir que somos unos broncas, queremos sacar a la gente contenta y feliz a defender la bandera de Navarra", ha añadido.

Ricardo Guelbenzu ha afirmado que "la bandera de Navarra no está bien defendida" y ha criticado que el cuatripartito "ha derogado una ley que amparaba de forma fehaciente la institucionalidad de las banderas".

En este sentido, ha asegurado que "hay un plan de ruta escrito desde hace 20 años: primero es la lengua, después es la simbología y después es el territorio". "Somos gente respetuosa con las ideas de los demás, pero si quieren hacerlo institucionalmente deberán hacerlo por la vía legal" a través de la disposición transitoria cuarta del Amejoramiento del Fuero, ha apuntado.

Preguntado sobre si la del sábado es una manifestación contra el Gobierno de Navarra, Guelbenzu ha señalado que "si la actual mayoría parlamentaria ha derogado la Ley de Símbolos, evidentemente estamos contra la actual mayoría parlamentaria". "Tienen todo el derecho de hacerlo, pero en democracia también tenemos los ciudadanos a denunciar y a no compartir lo que diga el Parlamento", ha remarcado el portavoz de la Asociación Doble 12, que ha asegurado que "a los del cuatripartito, que siempre se la han dado de demócratas, les gusta poco que les critiquen".

Por otro lado, Ricardo Guelbenzu ha mostrado su solidaridad con el PSN y ha criticado los "ataques impresentables a un partido democrático".

Por su parte, Patxi Mendiburu ha asegurado que en la bandera de Navarra "están representadas todas las ideologías y sensibilidades que hay" en la Comunidad foral. "Representa todo lo vasco, tanto el euskera como el folklore, de Navarra desde hace siglos", ha insistido.

"La ikurriña es una cosa reciente que representa a la Comunidad Autónoma Vasca", ha continuado. "El que quiere poner la ikurriña no quiere defender el euskera de Navarra, quiere la incorporación de Navarra a Euskal Herria", ha afirmado.