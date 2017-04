Defensa quiere poner en marcha nuevas inversiones en programas de armamento aunque debe 21.000 millones de los actuales

Etiquetas

El Ministerio de Defensa quiere poner en marcha "un nuevo ciclo inversor" en programas de armamento, aunque debe todavía 21.351,4 millones de los actuales, según ha revelado este martes el secretario de Estado, Agustín Conde, en una comparecencia en el Congreso.

El Departamento dirigido por María Dolores de Cospedal está inmerso en el pago y ejecución de los Programas Especiales de Armamento (PEAs) en marcha, que tienen un montante total de 30.075,5 millones de euros. De ellos, todavía están pendientes de pago 21.351,4 millones.

Sin embargo, Conde ha avanzado que estos planes de modernización de las Fuerzas Armadas "no son suficientes" para garantizar la defensa nacional "en un futuro inmediato" y por ello tiene intención de emprender un nuevo ciclo inversor "que acometerá nuevos programas de armamento".

"España no puede parar la adquisición de nuevos sistemas de armas que han de modernizarse", ha defendido argumentando que ésta es la manera de mantener a España "en su posición internacional" y de garantizar la defensa del territorio y defensa de sus ciudadanos.

Como ejemplo ha citado la necesidad de impulsar las fragatas F110 que sustituyan a las actuales, con 30 años de vida útil, lanzar el programa del vehículo de combate 8x8 de Infantería, satélites militares de comunicaciones, sistemas de mando y control o adquisición de misiles.

"España no puede ser un mero país consumidor de sistemas de armas, tiene que ser productor. Nos da soberanía, contribuye a la creación de empleo, a un país más seguro, más soberano, tecnológicamente más desarrollado y un país con más empleo --ha sostenido Conde--. No queremos embarcarnos en quimeras, no tenemos pensado enviar una misión tripulada a Marte, pero hay cosas que sí creemos que podemos hacer".

"NO SON LOS PRESUPUESTOS QUE NOS GUSTARÍA"

Precisamente, el pago de los programas de armamento es el que ha hecho que el presupuesto de Defensa crezca un 32 por ciento en el proyecto presentado por el Gobierno en el Congreso, ya que incluye por primera vez esta partida que antes se financiaba mediante créditos extraordinarios a mitad de ejercicio.

Sin ellos, el Presupuesto del Departamento crecería un 0,6 por ciento respecto al pasado ejercicio. "Estos Presupuestos no son los que nos gustaría tener", ha reconocido Conde, que ha recordado el compromiso del Gobierno de alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa en el año 2024.