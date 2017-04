Karzai tilda de "inhumano" y "brutal" del bombardeo de EEUU contra Estado Islámico con la bomba MOAB

Etiquetas

El expresidente de Afganistán Hamid Karzai ha tildado este lunes de "inhumano" y "brutal" el bombardeo de Estados Unidos en la provincia de Nangarhar (este) con la bomba GBU-43/B, la bomba no nuclear más potente usada jamás en combate.

En sus declaraciones, ha recalcado que fue un acto "contra un país inocente, contra gente inocente", así como "contra la tierra, la soberanía, el territorio y el futuro de Afganistán".

"Una bomba de esa magnitud tiene consecuencias para el medio ambiente, para nuestras vidas, nuestras plantas, nuestro agua y nuestra tierra. Esto es veneno", ha agregado, según ha informado el diario local 'The Afghanistan Times'.

Asimismo, ha pedido a Estados Unidos que deje de usar Afganistán como "territorio de pruebas", argumentando que "prefiere que se vayan del país si continúan con su postura militar".

Durante el fin de semana, el expresidente afgano declaró que el actual Gobierno está integrado por "traidores" por permitir el bombardeo, afirmando que "el bombardeo es un insulto a Afganistán" y que "Estados Unidos ha empleado como excusa a Estado Islámico".

Las palabras de Karzai han llegado un día después de que el Gobierno del país cifrara en 96 el número de miembros del grupo yihadista Estado Islámico muertos en el bombardeo.

Este mismo lunes, el jefe ejecutivo (primer ministro), Abdulá Abdulá, ha defendido el bombardeo, asegurando que fue la decisión correcta, tal y como ha recogido la agencia afgana de noticias Pajhwok.

"La gente decía que no había una voluntad seria de aplastar a Estado Islámico, Al Qaeda o los talibán, pero su confianza se ha visto restaurada respecto a la seriedad de la voluntad en la lucha contra el terrorismo", ha resaltado.

"Cualquiera que se levante en armas contra Afganistán y se una a grupos armados para atacar a nuestro pueblo es enemigo de Afganistán", ha remachado Abdulá.

La bomba fue lanzada el jueves contra "túneles y personal" de Estado Islámico en la localidad de Achin desde un avión MC-130 comandado por un cuerpo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea estadounidense.

Estado Islámico ha negado que el ataque haya causado baja alguna entre sus filas, según un comunicado recogido este sábado por su habitual portal de propaganda, Amaq.

"Fuentes de seguridad de Estado Islámico desmienten que el ataque que Estados Unidos ejecutó el jueves en Achin haya causado muertos o heridos", según la nota.

La bomba es la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) --siglas también de Mother of All Bombs (La madre de todas las bombas)--, con once toneladas de explosivo TNT de alta potencia.