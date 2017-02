ERC CELEBRA QUE EL PSOE QUIERA SACAR "A LA BESTIA" DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Etiquetas

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, celebró este jueves que el PSOE se haya sumado a la reivindicación de los partidos republicanos para sacar al dictador Francisco Franco, "la bestia", del "mausoleo fascista" del Valle de los Caídos. Rufían se refería así a la proposición no de ley para reactivar el cumplimiento de la ley de memoria histórica, que incluye la reivindicación de sacar a Franco del Valle de los Caídos. El portavoz de ERC dio "la bienvenida" al PSOE a una demanda tradicional de varias formaciones políticas y asociaciones para "dignificar" la memoria de las 120.000 personas que siguen en fosas comunes ochenta años después de concluir la guerra civil. Aseguró que ERC siempre respaldará cualquier medida para "sacar de esa especie de mausoleo fascista a la bestia, al dictador" y recuperar los restos de todas las personas que defendieron "aquel país que nos robaron". No obstante, Rufián preguntó al PSOE por qué cuando gobernaba no cumplió con las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos creado por su propio Gobierno y que incluía entre otras la conversión de ese "mausoleo fascista" en un monumento a la memoria "de tanta gente caída".