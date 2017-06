CIENTOS DE MADRES DE MOSUL NO PUEDEN DAR EL PECHO POR EL TRAUMA DE LA GUERRA

Etiquetas

- Médicos Sin Fronteras ha atendido a más de 300 bebés desnutridos. Cientos de madres de Qayyara, una ciudad a unos 40 kilómetros al sur de Mosul, no pueden dar el pecho a sus bebés por los traumas de la guerra, lo que ha hecho que más de 300 bebés hayan tenido que ser atendidos por Médicos Sin Fronteras (MSF) por desnutrición.Los bebés desarrollaron desnutrición al dejar la lactancia natural y por lo extremadamente caro que es conseguir leche de fórmula, tanto en las áreas sitiadas de Irak controladas por el Estado Islámico como en los campos de desplazados donde están viviendo ahora.En algunos casos, las madres que no lograban producir leche materna recurrieron a llenar los biberones con té negro o agua azucarada. Muchos de los bebés sufren otras enfermedades a causa de las duras condiciones en las que han tenido que pasar sus primeros meses de vida y por la falta de atención médica en Mosul, informó MSF.En el Centro de Nutrición Terapéutica Intensiva de MSF, los bebés son alimentados con leche terapéutica especialmente formulada para ayudarles a alcanzar un peso normal y reciben tratamiento para prevenir o curar infecciones, como diarrea e infecciones del tracto respiratorio.“Muchas de las madres con las que hemos estado hablando se encuentran sometidas a una gran tensión. Las condiciones en las que han vivido durante los últimos años no han sido las más fáciles, luego se produjeron los combates, que en muchos casos llegaron hasta la misma puerta de sus casas”, relató la ONG.Muchos de los bebés pueden desarrollar efectos secundarios mientras están en este proceso de recuperación, como por ejemplo diarrea y vómitos, ya que “sus sistemas inmunológicos son aún muy débiles”, explicó la coordinadora del Centro de Nutrición Terapéutica Intensiva de MSF.La mayoría de estos bebés tienen menos de seis meses y fueron llevados hasta las instalaciones de Médicos Sin Fronteras por sus familias, que habían huido de la parte sitiada en el oeste de Mosul y de Shirqat.