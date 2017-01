Netanyahu saluda la decisión de Trump de construir un muro en frontera con México

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, saludó el sábado en un tuit el anuncio que hizo esta semana el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la construcción de un muro en la frontera con México.

El nuevo presidente republicano firmó el miércoles un decreto que fija como objetivo "garantizar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos con la construcción inmediata de un muro".

En una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox News el jueves, justificó su decisión sirviéndose del ejemplo de Israel que, según él, consiguió "frenar en un 99,9%" la inmigración ilegal construyendo un muro.

Trump se refería a la barrera de más de 240 kilómetros que Israel terminó de construir en 2014 en su frontera con Egipto, por donde solían cruzar numerosos migrantes indocumentados africanos y traficantes.

"El presidente Trump tiene razón. Construí un muro a lo largo de la frontera sur de Israel. Eso frenó la inmigración ilegal. Gran éxito. Idea formidable", tuiteó el sábado Netanyahu, rematando su mensaje con dos banderas, una israelí y una estadounidense.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸

Unas horas más tarde, el portavoz del ministerio israelí de Relaciones Exteriores, Emmanuel Nahshon, precisó en un tuit que Netanyahu "se refería a nuestra experiencia específica en el campo de la seguridad, que estamos deseosos de compartir". "No nos posicionamos sobre las relaciones entre Estados Unidos y México",a gregó.

.@IsraeliPM referred to our specific security experience which we are willing to share.We do not express a position on US- Mexico relations