PNV lamenta el "silencio" que "guarda" el Gobierno español ante las víctimas del bombardeo de Gernika

PP rechaza que "gobiernos democráticos deban asumir responsabilidades de un régimen del pasado en un contexto de Guerra Civil"

El PNV ha lamentado el "silencio" que "guarda" el Gobierno español ante las víctimas del bombardeo de Gernika y que no sea capaz de dar "ese paso que llevaría a la convivencia y la reconciliación", mientras que Elkarrekin Podemos cree que los jeltzales "no deberían apoyar" unos presupuestos del PP que "destinan cero euros a la memoria histórica", y EH Bildu ha censurado el "interés explícito" de "lavar el pasado" con la Transición.

Por su parte, el PP no comparte que "gobiernos democráticos" en España "tengan que asumir una responsabilidad por un hecho del pasado de un régimen situado en un contexto de Guerra Civil", mientras el PSE-EE ha advertido de que "el olvido es un error", y es "importante reparar a las familias injustamente olvidadas".

En declaraciones a Radio Euskadi, los parlamentarios vascos se han referido a la conmemoración del primer bombardeo masivo contra la población civil en Gernika y a los pasos dados para el reconocimiento de aquellas víctimas 80 años después.

La parlamentaria del PNV Ana Oregi ha lamentado que el Gobierno español "guarda silencio y no es capaz de dar ese paso que nos llevaría a unos caminos de convivencia y de reconciliación que tenemos que transitar entre todos en los años que nos vienen".

A su juicio, en materia de convivencia "tenemos muchos pasos que dar", y uno es "el de reconocer el pasado común triste de las cosas que ocurrieron en el Estado español a lo largo del siglo XX, y, a partir ahí, poder construir una convivencia sana entre todos".

"No podemos olvidarnos de lo que ocurrió y pasar página, porque de esa manera no se curan las heridas y no se construye convivencia, sino que tenemos que conocer, curar, reparar, atender y construir esa convivencia de cara al futuro", ha insistido, para señalar que "hay muchas cosas que hablar de la Transición", porque "las cuestiones de la convivencia nunca se han tratado de forma sistemática".

"LAVAR EL PASADO CON LA TRANSICIÓN"

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Pello Urizar ha criticado el "interés explícito" que ha habido por "dejar el pasado y por, de alguna manera, marcar el periodo de la Transición como un antes y un después, como aquello que sirviese para lavar el pasado y no tener que hablar más de ello". Así, ha censurado que, "por parte del PP, no era conveniente airear o sacar a la luz aquellas cuestiones" con la justificación de que "no iban a servir más que para crear argumentos para echar en cara sobre temas que ya estaban superados".

"Ha sido una decisión consciente la de querer olvidar todo lo que pasó en aquel momento, pero la realidad suele ser bastante testadura y suelen aparecer cuestiones que lo hacen aflorar, como que siguen apareciendo personas enterradas en fosas comunes, en cunetas, en agujeros, personas que se tenían que haberse localizado hace muchísimo tiempo si el objetivo era la convivencia normalizada", ha dicho.

Tras denunciar que el PP, "por la puerta de atrás ha vuelto a enterrar con todos los honores a Sanjurjo como si fuese un héroe de guerra, en una decisión consciente en la que también se buscaba escenificar un escenario de vencedores y vencidos", ha criticado que se ha querido "tapar con la limpieza de la Transición todo lo que pasó, queriendo dejar los monumentos y monolitos de los vencedores, pero que no se hablase de las culpas y de toda la sangría que se realizó en aquella guerra".

"ORDENADO POR LOS FASCISTAS"

Por otro lado, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Eukene Arana ha subrayado que "la Guerra Civil no fue de España contra Euskadi", sino que "fue de unos golpistas contra el gobierno republicano y las fuerzas democráticas". "Es importante, a la hora de escribir la historia, diferenciar que el bombardeo de Gernika lo ordenaron los fascistas no el gobierno legítimo de la Republica", por lo que ha rechazado "eso pedir perdón o disculpas de algo que no se ha ordenado".

Además, ha dicho que "estamos en el pasado, no estamos en el presente, porque si estuviésemos en el presente, el Gobierno de Rajoy debería de cumplir con la Ley de Memoria Histórica, porque aun hay fosas en las cunetas, y víctimas del franquismo sin justicia". Por ello, cree que el PNV "no debería apoyar unos presupuestos del PP que destinan cero euros a la memoria histórica". "Debería haber un acto de responsabilidad por parte del PNV en no apoyar unos presupuestos que ni tan siquiera quieren cumplir con la Ley de Memoria Histórica", ha insistido.

En su opinión, actos como los homenajes de esta semana en Auschwitz a las víctimas del holocausto "deberían hacernos reflexionar y llevarnos a exigir solidaridad con los pueblos que actualmente también están en conflictos y con grandes recortes de los derechos humanos". "Nos falta mucho camino por recorrer y estamos anclados en el pasado todavía", ha lamentado.

"EL OLVIDO ES UN ERROR"

Por su parte, José Antonio Pastor (PSE) ha considerado que "el olvido es un error" y ha censurado que "hemos estado demasiado tiempo en España y también en Euskadi intentando tapar cosas terribles que ocurrieron en la guerra". Según ha dicho, "la memoria no solo es buena, es verdad que puede provocar un dolor inmediato, pero es un bálsamo que cura después las heridas y ayuda a cicatrizarlas".

Tras recordar que "fue un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el que aprobó una Ley de Memoria Histórica que ha permitido que se puedan exhumar restos, hacer justicia a gente que estaba injustamente olvidada, reparar determinados agravios que algunos sufrieron, y, sobre todo, que se tenga una memoria de lo que realmente paso en este país", ha insistido en que "es importante recordar los hechos".

"Es importante reparar a aquellas familias injustamente olvidadas para darles la mínima reparación necesaria, y proseguir en el camino de reparar, reconstruir la memoria cierta real, verídica, científica de los hechos ocurridos, para que los muertos puedan descansar en paz y sus familias también puedan hacerlo", ha manifestado.

"RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS"

Por su lado, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha defendido "el reconocimiento a las víctimas del bombardeo de Gernika sin ninguna duda", y ha considerado importante "no olvidar", aunque ha advertido de que, "muchas veces, en el contexto de no olvidar se aprovecha para utilizar determinados temas como arma arrojadiza o de alguna forma partidista o interesada, que desde luego no ayudan a construir esa memoria o a contribuir a ese no olvidar".

En su opinión, "hay que hacer homenajes, y el PP siempre ha estado en los homenajes de Gernika", aunque, según ha indicado, "otra cosa es que no compartamos determinados relatos partidistas y que haya algunas veces que se quieran utilizar ciertas cuestiones más que para unirnos en el dolor y más que para poder contribuir a reconfortar a las víctimas desde la unión a dividirnos en acontecimientos absolutamente desgraciados".

Para Garrido, es "importante también recordar la historia y lo que fue la historia de la Guerra Civil en el País Vasco", y respecto a la petición de perdón de gobiernos democráticos, ha dicho no compartir que "gobiernos democráticos que ha habido en España tengan que asumir una responsabilidad por un hecho del pasado, de un régimen situado en un contexto de Guerra Civil, y cuando los aviones involucrados fueron los aviones alemanes".

"Afortunadamente, en este país tuvimos una Transición que posibilitó dejar atrás una época de nuestra historia y permitió romper con el régimen anterior, y hoy en día tenemos una Constitución que salvaguarda nuestros derechos y libertades", ha afirmado.

Por último, ha abogado por ir a "posiciones de unión y no de división, sobre todo cuando hay dolor y hay que reconfortar a las victimas de una desgracia como pudo ser ésta".