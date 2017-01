MÁS DE 350.000 NIÑOS VIVEN ATRAPADOS BAJO EL FUEGO CRUZADO EN MOSUL, SEGÚN SAVE THE CHILDREN

Etiquetas

Más de 350.000 menores se encuentran atrapados bajo el fuego cruzado en el oeste de Mosul (Iraq), zona que sigue bajo el control del grupo terrorista Daesh (autodenominado Estado Islámico), mientras las fuerzas iraquíes y de la coalición internacional avanzan en su ofensiva para recuperarla, según señaló este lunes Save the Children.Esta ONG indicó en un comunicado que los civiles que tratan de huir corren el riesgo de morir en ejecuciones sumarias y que los niños están atrapados en los distritos occidentales de Mosul en la etapa más peligrosa de la ofensiva contra Daesh, con lo que están “en riesgo de sufrir los efectos devastadores de la artillería y de las armas explosivas”.Por ello, llamó a las fuerzas iraquíes y a sus aliados (entre ellos, Estados Unidos y Reino Unido) a tomar todas las precauciones posibles para minimizar el riesgo para la población civil y a garantizar el acceso a rutas seguras para huir de la ciudad.Más de tres meses después del inicio de la ofensiva de Mosul, la crisis humanitaria en el interior de las zonas occidentales de la ciudad es “cada vez más desesperante”, según Save the Children, que añadió que se calcula que unos 750.000 civiles (casi la mitad de ellos niños) están fuera del alcance de la ayuda de las organizaciones humanitarias y se están quedando sin alimentos, agua y suministros básicos como pañales para bebés.Además, las rutas comerciales hacia el oeste de Mosul están cortadas desde hace meses y los puentes de las zonas recién recuperadas del este que conectan con los distritos del oeste han sido destruidos, en tanto que actualmente no existen rutas seguras para los residentes de las zonas de la ciudad que siguen bajo el control de Daesh.“NO HAY NADA PARA LOS NIÑOS”Mahmoud, médico que se encuentra al este de Mosul, explica a Save the Children: "Hablé con mi familia que está en el oeste de Mosul. Están atrapados y no tienen nada para comer o beber. No hay nada para los niños, no hay comida o leche para bebés, los mercados están vacíos y los suministros que almacenaban casi se han agotado”. Este profesional sanitario añadió: "El peligro para los que tratan de huir es enorme. Si el Estado Islámico ve a una familia intentando escapar, les mata en el acto. Intenté traer los míos llegando a un acuerdo con un traficante para sacarlos de allí, pero hasta él mismo se negó a hacerlo tras ver morir a una familia de nueve personas que intentaba huir”.El director de Save the Children en Iraq, Maurizio Crivallero, denunció que “los niños están atrapados sin posibilidad de escapar” y que, “hasta ahora, casi la mitad de las víctimas mortales en este conflicto han sido civiles”. “Para un niño, no importa de dónde vienen las bombas, lo que importa es dónde aterrizan. Ahora mismo, cientos de miles de niños sigue atrapados en el oeste de Mosul en una situación que cada día se vuelve más peligrosa", apostilló.Esta ONG indicó que está proporcionando ayuda psicológica de emergencia a los niños que han podido de escapar de Mosul y de otras zonas controladas por Daesh, además de ofrecer como suministros de emergencia y restaurar los servicios educativos y sanitarios en las zonas recién recuperadas al sur de la ciudad, como en Hammam al-Alil, que se encuentra a unos 25 kilómetros al sur de Mosul.