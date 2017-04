Un iraquí refugiado en Mallorca: "Tuvimos sólo 30 minutos para coger las cosas y marcharnos de Mosul en plena noche"

Etiquetas

Waad Eesse, un iraquí que vive acogido en la parroquia de Can Pastilla en Palma tras huir de la guerra en Iraq, ha explicado este martes que tuvo sólo media hora para coger sus cosas y marcharse de Mosul en plena noche, en mitad de un tiroteo, cuando el Daesh entró en la ciudad en 2014.

Así lo ha contado durante una jornada en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag) sobre la persecución de cristianos en Oriente Medio, en la que también ha participado el Arzobispo de la Iglesia Sirio Ortodoxa de Antioquía, Nicholas Matti Abd Alahad, quien ha traducido del árabe las intervenciones de Eesse y otro refugiado, Fadi Essa.

Los dos refugiados, ambos cristianos de Mosul, han asegurado que vivían "con total seguridad" antes de la guerra de Iraq pero a partir de ahí comenzaron a producirse atentados contra su comunidad, con disparos, secuestros o coches bomba en iglesias.

"Nos acostumbramos a vivir en esa situación. Cada vez que salía de mi casa, me despedía de mis padres, porque no sabía si iba a volver", han explicado.

Finalmente, cuando en 2014 entró el Daesh en Mosul, se marcharon de la ciudad en plena noche. "Nos dimos cuenta de que no teníamos futuro en Iraq y salimos del país. Allí empezó otra aventura difícil de contar", han reconocido.

Los dos iraquíes han señalado que "no fue nada fácil llegar hasta España", mientras su familia sigue en el Kurdistán, y han agradecido a los españoles y en particular a los mallorquines la acogida. "No tengo palabras. Queremos vivir en paz, sin miedo", han concluido.

EL ARZOBISPO SIRIO DENUNCIA EL "GENOCIDIO RELIGIOSO"

En la jornada también ha participado el Arzobispo de la Iglesia Sirio Ortodoxa de Antioquía, Nicholas Matti Abd Alahad, quien ha denunciado el "grave genocidio religioso" en Oriente Medio ante unos 200 alumnos del Cesag.

Matti Abd Alahad ha declarado que los cristianos "vivían bien" con Sadam Husein y Al-Asad y que ahora "en Siria e Iraq hay una guerra nacional contra los cristianos de Oriente Medio".

Ha afirmado que "desde el siglo IV no ha habido mayor genocidio contra los cristianos" y que "lo que hace Daesh vestido de negro lo hace Arabia Saudí vestido de blanco".

Matti Abd Alahad ha relatado el "asesinato de familias enteras" y algunas "atrocidades que han sufrido sacerdotes". Asimismo, ha denunciado que los medios de comunicación no ofrecen "la verdadera realidad de la zona".

LIBERTAD RELIGIOSA

Por otra parte, dos responsables de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), Raquel Martín y Ariadna Blanco, han presentado el informe de libertad religiosa en el mundo de 2016, que afirma que en el 20% de los países se sufren "graves violaciones contra la libertad religiosa", como expropiación de propiedades, conversiones forzosas o acusaciones de blasfemia.

Ayuda a la Iglesia Necesitada calcula que casi 400 millones de cristianos viven en países con persecución o discriminación. En este sentido, señala que en Iraq había 1,5 millones de cristianos en 2003, pero ahora quedan menos de 300.000, lo que las responsables de AIN consideran "una auténtica limpieza" comparable al genocidio nazi.

"El Daesh lo está repitiendo. Entonces la gente miró para otro lado, igual que ahora", han avisado, explicando que los cristianos son marcados con la 'nun' "como el nazismo marcaba a judíos con la estrella de David".

El acto ha sido abierto por la directora del Cesag, Julia Violero, quien ha mantenido que existe "un auténtico genocidio ante el cual el grado de reacción de los líderes mundiales es aún muy bajo". Además, la opinión pública, "que no se siente perseguida, tampoco ha respondido de manera notable".

La jornada ha terminado con una mesa de debate con Ariadna Blanco, de Ayuda a la Iglesia Necesitada; la exsenadora del PP Gari Durán; el profesor del Cesag Arturo Cadenas, y la profesora del Cesag Xiskya Valladares, reportera en Iraq en diciembre 2014.