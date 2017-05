Las 82 niñas de Chibok liberadas por Boko Haram vuelven a brazos de sus padres

Etiquetas

Las 82 niñas liberadas a principios de mes por la secta islamista Boko Haram se han reunido por fin este fin de semana con sus padres después de más tres años desde su secuestro en la localidad de Chibok.

La reunión comenzó a primera hora del sábado en Abuya, donde las niñas han permanecido durante las últimas semanas para recibir atención médica y psicológica. Los periodistas solo pudieron documentar la llegada de las jóvenes y entrevistar brevemente a los padres antes de que se les impidiera el paso durante el encuentro.

"Me puse a perseguir a las milicias de Boko Haram tras el secuestro", ha relatado Joshua Dirmi, uno de los padres de las niñas liberadas, Yana Joshua, al diario 'Vanguard'. "De hecho, nos juntamos varios padres para investigar el lugar donde nos dijeron que las niñas estaban secuestradas. Nos encontramos con un ejército armado hasta los dientes. Nosotros no teníamos nada. No somos más que granjeros", ha añadido.

Otro de los padres entrevistados ha decidido poner el futuro de las niñas en manos del Gobierno nigeriano, que les ha ofrecido la oportunidad de cursar estudios en Abuya.

"Creo que no sería una gran idea regresar ahora con mi hija a Chibok", ha declarado Alí. "Sea lo que sea que el Gobierno quiere hacer con ellas, ya sea mandarlas a la escuela o cualquier otra cosa, tienen mi bendición. Lo único que me importa es que son libres"

El portavoz de la organización Bring Back Our Girls, Sesugh Akume, aplaudió el "día histórico" que tuvo lugar en Abuya pero ha recordado no obstante que Boko Haram todavía mantiene a 113 niñas en su poder. "Esperamos que los padres que siguen esperando siguen recibiendo apoyo y socorro del Gobierno, para que no se sientan olvidados".