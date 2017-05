Disidentes de las FARC secuestran a un funcionario de la ONU en Guaviare

Etiquetas

Un funcionario de la Misión de Naciones Unidas en Colombia se encuentra secuestrado desde este miércoles por la tarde presuntamente por miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento de Guaviare, en el sur del país.

El ministro para el Postconflicto, Rafael Pardo, ha confirmado que se trata de Arley López, un miembro de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) que participaba en el programa de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, emanado del acuerdo de paz.

"Este funcionario venía de una reunión de socialización en Barranquillita, Guaviare", cuando fue secuestrado. El alcalde de la cercana localidad de Miraflores, Jhonivar Cumbe, ha precisado a RCN Radio que la captura se produjo alrededor de las 16.00 (hora local).

Pardo ha señalado como posibles culpables a guerrilleros de las FARC que se resisten a acatar el acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre por el Gobierno y el grupo armado. "En esa zona entendemos que tiene presencia la disidencia de las FARC", ha contado.

De acuerdo con el ministro, "anunciaron que lo iban a liberar hoy, 4 de mayo, a mediodía". En cualquier caso, los medios de comunicación locales indican que el Gobierno ha enviado ya a la zona a las fuerzas de élite del Grupo Gaula y al Ejército, si bien no actuarán a menos que se lo pida la ONU.

"Esperemos que esté sano y salvo", ha confiado Pardo, al tiempo que ha subrayado que "esta actuación es absolutamente inaceptable porque atenta contra la vida de un ser humano que estaba haciendo un trabajo en función de la comunidad" en el marco del proceso de paz.

En la misma línea, el Sistema de Naciones Unidas en Colomba ha condenado los hechos y ha exigido la liberación "inmediata y segura" de López. "El Sistema y todos los funcionarios de la familia de la ONU en Colombia manifestamos nuestra solidaridad con nuestro colega y su familia, cuya seguridad y bienestar son prioritarios", ha dicho.

VISITA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

Este secuestro ha coincidido con la visita que representantes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas comenzaron el miércoles por la noche en Colombia para conocer en detalle el avance de la implementación del acuerdo de paz.

El presidente de turno del Consejo de Seguridad, el embajador uruguayo Elbio Rosselli, ha lamentado este "cobarde hecho". "Estas son cosas graves, no son inocentes, no sucedió porque sucedió, hay una intención", ha dicho, si bien ha recalcado que "no se va a modificar la actitud y el interés del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas por seguir contribuyendo a un proceso que los colombianos han dado inicio".

Roselli ha explicado que el propósito de esta visita es "manifestar su apoyo y al mismo tiempo tomar contacto con todas las partes en el proceso y ver de qué manera Naciones Unidas está ayudando y eventualmente puede continuar haciéndolo".

"Colombia sigue siendo de lejos el proceso más alentador en la agenda del Consejo y, con todas las imperfecciones en cualquier proceso de implementación, yo creo que el Consejo tendrá a bien manifestar muy claramente su apoyo (...) y su deseo de hacer todo lo posible para que tenga éxito", ha añadido el jefe de la Misión de la ONU, Jean Arnault.