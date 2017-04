Sargsyan recalca que Armenia "nunca más permitirá un genocidio"

Etiquetas

El presidente de Armenia, Serzh Sargsyan, ha recalcado este lunes que el país "nunca más permitirá un genocidio", en el marco de las conmemoraciones por el 102º aniversario del genocidio de un millón y medio de armenios por parte del Imperio Otomano a principios del siglo XX.

"Ha pasado más de un siglo desde ese espantoso día en 1915. Sabemos lo que atravesamos durante ese periodo de tiempo, y sabemos que derrotamos a la muerte. La Guerra de Liberación de Artsaj es el testimonio y prueba de que no permitiremos un nuevo genocidio nunca más", ha dicho. Artsaj es el nombre oficial de la república de Nagorno-Karabaj.

En su comunicado, el mandatario armenio ha recordado "la memoria de los benditos mártires", recalcando que el genocidio "fue llevado a cabo bajo el engaño de deportaciones" y "ejecutado con una crueldad y meticulosidad sin precedentes".

"Las pérdidas materiales, culturales y políticas de la nación armenia son incalculables. Sin embargo, la mayor pérdida fue la gente, portadora de una civilización antigua, rica y única", ha agregado.

Así, Sargsyan ha subrayado que "el renacimiento de la nación armenia es una realidad, y se convirtió en una realidad gracias a los hijos e hijas de la gente que sobrevivió".

"Es cierto que en 1915 estuvimos en el infierno, pero si en el camino de vuelta a la vida encontramos fuerza para lograr todas esas hazañas, ahora que tenemos un Estado independiente, somos capaces de hacer mucho más", ha valorado.

"Recordemos que esta marcha anual es la marcha de la gente que sobrevivió, gente que no olvidó lo que dejaron atrás y gente que mirará hacia adelante con confianza", ha remachado.

Sargsyan y su esposa, Rita Sargsyan, han visitado durante la jornada el memorial de Tsitsernakaberd, dedicado a las víctimas del genocidio armenio y ubicado en los alrededores de la capital, Ereván.

En los actos de colocación de una ofrenda floral en el memorial han participado además el primer ministro, Karen Karapetyan, y el presidente del Parlamento, Galust Sahakyan, según ha informado la agencia armenia de noticias Armenpress.

El memorial se encuentra situado al lado del Museo del Genocidio Armenio, que el presidente ha visitado junto a otros altos cargos del Gobierno.

EL GENOCIDIO

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, es generalmente reconocido como el primer genocidio sistemático de la Edad Moderna y es el segundo caso más estudiado, por detrás del Holocausto judío.

En 2009 ambas partes firmaron acuerdos para establecer relaciones diplomáticas y abrir sus fronteras terrestres, en un intento de dejar atrás las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en la que población armenia fue masacrada en masa por otomanos.

Sin embargo, Sargsyan anunció en febrero de 2015 que su país se retiraba del acuerdo de paz con Turquía aprobado por el Parlamento y que suponía un histórico adelanto para acabar con las hostilidades entre ambos países vecinos.

Posteriormente, afirmó que Armenia estaba dispuesto a retomar sus relaciones con Turquía, si bien recalcó que "el reconocimiento del genocidio por parte de Ankara es el camino más corto para lograrlo".