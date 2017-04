Un policía muerto y dos heridos en un tiroteo en los Campos Elíseos de París

Un policía ha fallecido y otros dos han resultado heridos graves como consecuencia de un tiroteo registrado este jueves en los Campos Elíseos de París y que ha concluido con la muerte del presunto agresor abatido a tiros.

Testigos consultados por la cadena BFM TV hablan de al menos dos atacantes. El incidente ha tenido lugar en torno a las 21.00 horas a la altura del número 104 de la céntrica avenida parisina.

La Prefectura de la Policía ha informado de una "intervención en curso" y ha llamado a la ciudadanía a evitar la zona, donde también se han cerrado varias estaciones de metro. Un testigo citado por la agencia Reuters ha asegurado que un hombre se bajó de un coche y comenzó a disparar "con un kalashnikov", en lo que fuentes policiales ya han descrito como un "acto terrorista".

El Gobierno francés ha desplegado a unos 50.000 policías y gendarmes para reforzar la seguridad de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para este domingo. El tiroteo ha coincidido precisamente con la última comparecencia en televisión de todos los candidatos.

Dos personas fueron detenidas esta semana en Marsella en el marco de una operación antiterrorista con la que, según las autoridades, se desarticuló un atentado "inminente" en suelo francés. Uno de los sospechosos habría intentado ponerse en contacto con el grupo Estado Islámico para enviarle un vídeo de adhesión. Francia se encuentra en estado de emergencia desde los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París. Entonces, una célula vinculada a Estado Islámico mató en la capital gala a 130 personas.

Según BFM TV, el autor de los disparos sería un hombre que ha sido a su vez disparado por las fuerzas de seguridad. Tres fuentes policiales consultadas por la agencia Reuters aseguran que el tiroteo pudo deberse a un robo, según informan en Twitter.

UPDATE: Three police sources say shooting in Paris could have been an attempt at an armed robbery https://t.co/q4HREsDEM5pic.twitter.com/W1LQBAEDJZ