EL PSOE ALERTA DE QUE ES “COMPATIBLE” HOMENAJEAR A MIGUEL ÁNGEL BLANCO Y A TODAS LAS VÍCTIMAS DE ETA

Etiquetas

- Valladolid pondrá una calle al concejal asesinado por ETA en el vigésimo aniversario. El portavoz del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se mostró convencido este viernes de que es “compatible” hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco, cuyo asesinato por ETA se cumple 20 años, con extender el homenaje a todas las víctimas del terrorismo.Puente, en declaraciones a laSexta recogidas por Servimedia, lanzó esta advertencia a aquellos concejales socialistas que no están secundado que se hagan algunos homenajes a la memoria de Blanco, concejal vasco del PP asesinado por ETA en julio de 1997. En varios municipios de Cádiz (Jerez, San Fernando y El Puerto de Santa María) y en Bilbao los socialistas han rechazado dedicar un espacio de esas ciudades a Blanco en el vigésimo aniversario de su muerte.No obstante, el portavoz socialista no criticó esta actitud, al indicar que “no en todos los territorios el debate se sucede e los mismo términos” y que “no hay negativa” como tal a homenajear a Blanco, “sino que lo que se ponen sobre la mesa es un reconocimiento a todas las victimas”. El alcalde aprovechó su intervención para anunciar que la semana que viene Valladolid pondrá a una calle de la ciudad el nombre de Miguel Ángel Blanco, un acuerdo “unánime” alcanzado entre todas las formaciones (PSOE, Podemos, PP, Valladolid toma la palabra y Ciudadanos).Fuentes socialistas consultadas por Servimedia concretaron que el alcalde firmará el decreto el día 13 coincidiendo con el 20 aniversario de su secuestro y que también habrá una calle a las Victimas del Terrorismo, pero todavía no se ha decidido cuál será ni cuando se tomará esta iniciativa.En este sentido, remarcó que, a su juicio y el de la Ejecutiva que él representa, es “compatible” el homenaje a una “persona concreta” como es Miguel Ángel Blanco y “por todo lo que supuso ese asesinato”, con “hacerlo al conjunto de las víctimas”.