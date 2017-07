ETA. ALONSO PROMETE DAR LA BATALLA CONTRA “EL OLVIDO Y LA MANIPULACIÓN DE LA HISTORIA”

Etiquetas

- Pide a Manuela Carmena que no mire “de dónde procede el terrorismo”. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, destacó este lunes la importancia de seguir dando la batalla contra “el olvido y la manipulación de la historia” del terrorismo en España y abogó por “mantener la firmeza, la exigencia y el discurso” frente a ETA cuando se cumplen 20 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal vasco del PP asesinado por ETA hace 20 años.El líder de los populares en el País Vasco hizo estas consideraciones en el acto de homenaje a Blanco en la sede de nacional del PP que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, bajo una pancarta con una fotografía del concejal y el rótulo ‘Sigues dejando huella’.Al ser preguntado si ve la disolución incondicional de ETA de manera inminente, dijo que este asunto “tiene un debate fuerte sobre si les conviene”. “Más allá de lo que parece conveniente políticamente, deberían pensar en lo que parece urgente moralmente”, remarcó.“Estamos ahora con aniversarios y no han condenado Hipercor, no han condenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco, les queda todo el camino por recorrer y lo tienen que recorrer ellos. Por eso hay que mantener la firmeza, la exigencia y el discurso frente a ellos”, expuso.En este punto, hizo especial hincapié en que “aquí la batalla no ha terminado” porque ahora hay que dar la batalla “contra el olvido y la manipulación de la historia” y contra “quienes quieren deformar a verdad de lo que pasó”. “La vamos a seguir dando”, prometió.Preguntado por el hecho de que el Gobierno de Carmena haya declinado organizar un homenaje a Miguel Ángel Blanco, aunque ha anunciado que se sumará al que ha anunciado el PP de Madrid, dijo que “es un subterfugio” porque “todo el mundo sabe que Miguel Ángel Blanco es un símbolo muy particular”. “No digo que unas víctimas sean más que otras, pero este fue un asesinato a cámara lenta que golpeó la conciencia de lo españoles en un momento muy determinado”, dijo, para a renglón seguido decir al Ayuntamiento de Madrid que no tiene que mirar “de dónde procede el terrorismo” y si es de derechas o izquierdas, ya que “el terrorismo es terrorismo y ataca a la responsabilidad de todos”.