(AMPLIACIÓN) IGNACIO ECHEVERRÍA ES UNO DE LOS FALLECIDOS EN EL ATENTADO EN LONDRES

Etiquetas

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación confirmó este miércoles que Ignacio Echeverría, el español que se encontraba desaparecido tras el atentado de este sábado en Londres, es uno de los fallecidos del ataque que acabó con la vida de al menos ocho personas y dejó heridas a otras 48.El Ejecutivo recibió “con profunda tristeza” y “consternación” la confirmación por parte de las autoridades británicas de que Echeverría se encontraba entre los fallecidos del ataque, al tiempo que transmitió a sus familiares y amigos que “no están solos en este dolor y que, hoy, España está con ellos compartiendo sus sentimientos y desolación y acompañándoles en este terrible trance”.El Gobierno destacó que la “actitud ejemplar” de Echeverría durante los atentados es “para todos un modelo de solidaridad” y puso de manifiesto que “su valor al defender a una persona indefensa sirve para recordar la necesidad de permanecer unidos frente a la lacra del terrorismo, frente a aquellos que hacen de la violencia y del terror su único lenguaje”. Al mismo tiempo, llamó a la unidad de todos los demócratas para superar todos los desafíos que las sociedades occidentales tienen ante sí, incluida la “sin razón del terrorismo”.REACCIÓN DE LA FAMILIALa familia de Echeverría también reaccionó a través de las redes sociales. "Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes, como pronto, no podremos estar con su cuerpo. Querríamos que el Gobierno británico nos permita estar con él. Gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible", escribió una de sus hermanas en Facebook. Echeverría estaba el sábado en el puente de Londres en compañía de unos amigos cuando se produjeron los ataques. Llegó a abalanzarse sobre uno de los atacantes cayendo al suelo. Ese fue el último momento en que fue visto por sus amigos.Desde ese momento, su familia se puso en contacto con los números de emergencia habilitados por el Reino Unido, con el Consulado de España en Londres y abrió una incidencia en el protocolo de urgencia del HSBC, empresa en la que trabajaba en la capital londinense.La Embajada y el Consulado de España en Londres han estado prestando toda la ayuda posible a la familia, al tiempo que se han mantenido en contacto con las autoridades británicas para obtener toda la información posible.“PERPLEJIDAD”Durante este tiempo, la Policía británica pidió al Ministerio del Interior español las huellas dactilares de Echeverría para poder localizarlo.El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, reconoció que se estaba haciendo “todo lo humanamente posible” para encontrarlo y mostró su confianza en que “en las próximas horas” haya noticias sobre el paradero de Echeverría.También mantuvo una conversación con su homólogo británico, Boris Johnson, para pedirle que “se aceleren al máximo” los trámites de identificación de las víctimas del atentado de este sábado en Londres para “no añadir más angustia y dolor a las familias.Al mismo tiempo, comentó que el ministro británico le explicó que los protocolos de la Policía eran “pesados” para evitar que se produzcan “identificaciones erróneas”. El propio Dastis ha estado en todo momento en contacto con la familia de Echeverría mostrando su apoyo e informando de la evolución de los acontecimientos.El propio Dastis mostró este miércoles durante su visita a Rusia su “perplejidad” ante el hecho de que “tres días después” del atentado no se tuviera información sobre Echeverría.