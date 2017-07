MAÍLLO TACHA DE “AUTÉNTICA BAJEZA POLÍTICA” QUE PODEMOS Y ALGUNOS SOCIALISTAS NO PROMUEVAN HOMENAJES A BLANCO

Etiquetas

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, criticó este martes que Podemos y algunos de los grupos municipales socialistas han hecho gala de una “auténtica bajeza política” al no promover homenajes a Miguel Ángel Blanco, concejal vasco del PP asesinado por ETA hace 20 años.En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova denunció que algunas fuerzas políticas se hayan “opuesto” a homenajes “tan lógicos y tan normales” dando muestra de un “comportamiento desde el punto de vista humano reprochable”.“Es una auténtica bajeza política” y una “auténtica insensibilidad desde el punto de vista humano por parte de los partidos que no han sido capaces de autorizarlo”, se quejó el coordinador general de los populares.Su partido, prosiguió, “siempre” estará al lado “de cualquier víctima del terrorismo”, porque “da igual quién organice” este tipo de homenajes para rememorar el papel de las víctimas de la banda terrorista ETA. “Estamos en deuda con ellas (las víctimas) y el relato de lo que pasó forma parte de nuestra historia y no conviene olvidarla”, reflexionó Maíllo.Se refirió así a que Podemos no vaya a realizar ningún homenaje al concejal asesinado por ETA en julio de 1997, aunque vea “legítimo” que otras formaciones o instituciones lo hagan, y también a la polémica en la que se ha visto inmerso el PSOE estos últimos días por la posición de algunos de sus grupos municipales al no respaldar determinados homenajes de recuerdo a Miguel Ángel Blanco en el vigésimo aniversario de su asesinato.